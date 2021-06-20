保留樹木 荔枝窩「農林間作」種咖啡豆有成果

港大團隊：種經濟價值較高作物

荔枝窩是本港最早復耕的新界村落之一，港大團隊最初在荒廢數十年的農地復耕，種植傳統農作物如稻米及蔬菜，後來試驗其他經濟價值較高的農作物，以及研究以生態友善的方式耕種，結合農耕與環境。

港大公民社會與治理研究中心高級項目經理戚曉麗說，昔日荔枝窩廣種稻米，故復耕初期亦種植傳統農作物，但發現稻米重金屬含量較高，估計與農地荒廢多年有關，故後來只保留小部分農田種米。而由於荔枝窩的農地荒廢數十年，已長了不少大樹，團隊認為可以試驗外國近年流行的「農林間作」方式耕作，於5年前挑選了咖啡豆為主要農作物。

現有700棵 颱風山竹險令作物全毁

戚曉麗稱，最初計劃種咖啡豆，身邊不少人「潑冷水」，質疑本地氣候是否適合種植，但她指本地處於「咖啡帶」的亞熱帶地區，相信適合咖啡豆生長，亦可試驗以「農林間作」方式耕種。現時荔枝窩種植了700棵咖啡樹，其他農作物包括冬瓜、薑、白蘿蔔、木瓜等，當中以咖啡豆生長速度最慢，2018年遇上超強颱風山竹，幾乎全軍覆沒；直至去年有數公斤咖啡豆收成，經本地咖啡師作中度烘焙，生產了小量掛耳式咖啡包。

設本地廚房加工農產品 冀建產業鏈

戚曉麗稱若今年天氣理想，至少會有50公斤咖啡豆應市。推動復耕8年，戚曉麗發現不一定要照搬昔日模式，「𠵱家點會有咁多人手開梯田種米？」她認為要復育新界村落，要視乎當時社區環境，才有機會持續發展。

除了咖啡， 港大團隊去年在沙頭角禁區成立「本地廚房」，為荔枝窩生產的農作物加工。

港大公民社會與治理研究中心項目經理游慧瑜表示，本地農產品往往缺乏食品加工業支援，只能為農產品基本加工，例如製作醃製食品、薑粉、木瓜乾等；團隊希望透過設立本地廚房建立新的農作物加工模式，進一步將農產品商品化，長遠建立產業鏈，亦有助進一步活化鄉郊社區以推動可持續發展。

經營8年，荔枝窩的活化鄉村計劃獲得肯定，去年獲聯合國教科文組織「亞太區文化遺產保護獎」頒發新設的「可持續發展特別貢獻獎」。連同荔枝窩活化項目，本港過去20年有21個項目獲聯合國教科文組織頒發「亞太區文化遺產保護獎」，而荔枝窩是當中唯一一個非建築項目獲獎。評審稱該項目「將遺產保育的觀念從往常偏重物質性保護轉為兼顧活態遺產，並展現於各種保育形式之中」。游慧瑜稱荔枝窩沒有一間村屋被列為歷史建築但獲獎，反映保育不應局限於建築物。近年本港曾獲獎項目包括南豐紗廠（2019年）、藍屋建築群（2017年）等。

（城市保育）