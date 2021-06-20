受保護馬蹄蟹 酒家：有人買來飲藍血 環團調查：7%海鮮檔食肆有售

98海鮮檔餐廳 7間有售

WWF香港分會去年中啟動「思前想鱟」馬蹄保育及教育計劃，基金會於去年9月至今年3月，到西貢、鯉魚門、屯門三聖、長洲及北角碼頭的98間海鮮檔及餐廳，記錄成年馬蹄蟹的數量、品種及大小等資料，結果發現，7間海鮮檔有出售馬蹄蟹，當中53%為中國鱟，餘下為圓尾鱟，相信都是由漁民捕獲，再轉售予海鮮檔。

藍血可用作「鱟試劑」測細菌

WWF香港分會海洋保育項目經理彭莉恩說，有海鮮酒家稱，有市民購買馬蹄蟹煲湯，亦有人會喝其血，未知是否與其藍血被提取後可被製成試劑有關。馬蹄蟹血液遇到細菌時會凝結，因此會被用來製作「鱟試劑」，測試醫療器材有否受污染。

26食肆貼行動貼紙 承諾不賣馬蹄蟹

為了鼓勵業界承諾不出售或展示馬蹄蟹，該會發起「鱟友善行動」，邀請海鮮食肆參與，承諾不售賣馬蹄蟹，並於店舖櫥窗展示行動貼紙，以供顧客識別，現時有26家店舖響應，不過並非有售賣或展示馬蹄蟹的7間店舖，WWF希望更多店舖響應計劃，透過業界壓力及消費者力量令店舖停止出售馬蹄蟹，助食肆建立正面的品牌形象。

民研調查：市民認識後多不會吃

另外，WWF香港分會委託香港民意研究所於今月以電話訪問約1000市民，結果顯示，53%受訪者表示未聽過馬蹄蟹；表示聽過馬蹄蟹的人之中，約2%稱曾買馬蹄蟹，當中4人表示曾進食或觀賞。不過，當受訪者聽過訪問員介紹馬蹄蟹是瀕危物種後，99%人稱不會進食，有1%人表示仍會食用，原因包括醫療價值、好奇心和認為有美容功能。

明報記者

（城市保育）