網民稱口號藏暗語 百佳下架新系列屈臣氏蒸餾水

水廠：擴售另兩受歡迎產品

屈臣氏蒸餾水facebook於6月5日起在網上宣傳4款「香港真係好靚」蒸餾水，招紙印有2015國家地理攝影大賽冠軍的本地攝影師Kelvin Yuen拍攝的4款風景相，包括飛鵝山（印有「有種精神叫堅持」）、獅子山黃昏（印有「抬頭 總見晴天」）、維港全景（印有「不管散聚 根在這裡」）及馬鞍山黃昏（印有「追夢 哪怕高山低谷」）。有網民留言稱新口號有「暗語」，屈臣氏蒸餾水稱傳言並不真確，並說用了「堅持．突破」口號差不多10年。

本報記者昨到小西灣兩間百佳及一間屈臣氏觀察，發現無該系列蒸餾水出售，其中一間百佳及一間屈臣氏職員表示，昨早收到指示將該產品下架，未知原因。同區3間7-11及OK便利店則有售。

屈臣氏蒸餾水回覆本報稱，「香港真係好靚」為今年其中一個環保產品短期推廣活動的主題，又說另外兩款環保產品無招紙蒸餾水及Watsons PATHWATER鋁瓶裝水大受歡迎，為配合市場需求，現決定擴大銷售店至集團旗下的百佳超市，並把無招紙蒸餾水及「屈臣氏We Care蒸餾水」盡快上架並率先出售。「此乃市場銷售一貫做法，與產品質量無關」。

有關回應無交代「香港真係好靚」蒸餾水是否在百佳及屈臣氏下架、其推廣活動是否完結，以及無招紙蒸餾水及鋁瓶裝水大受歡迎，為何「We Care 蒸餾水」要盡快上架。百佳及屈臣氏母公司屈臣氏集團則表示沒有補充。