警引國安法再封「香港約章」網

梁頌恆料港將資訊斷層 籲裝VPN

「約章」發起人之一、青年新政前召集人梁頌恆前日於facebook稱，網站在香港境內被封鎖，料港人將面對資訊斷層，呼籲安裝虛擬私人網絡（VPN）。「約章」於3月中發起，內容包括講述離散港人信念，提出跨越黨派做國際倡議工作，呼籲國際社會對抗中共威權擴張等。保安局當時稱，國安法有域外效力，違者必被追究法律責任。

警方回覆稱不評論個別個案，採取任何行動時會按照實際情况，依法處理。警方同時引述國安法第43條及實施細則附表四，稱可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成或導致危害國家安全罪行的電子訊息作出禁制行動。

本報向各大電訊商查詢，有線寬頻不予置評，香港電訊稱沒有評論，數碼通、中移動、3香港、香港寬頻及環球全域電訊於截稿前無回覆。記者昨午嘗試以手機瀏覽該網頁，分別使用3香港及數碼通的服務，畫面顯示「找不到伺服器IP位置」或「不穩定網絡連接」，但透過VPN或電腦則可正常瀏覽。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，若網站涉違國安法，警方可按例要求封鎖，強調資訊及言論自由有底線，網上不是法外之地。對於有人憂慮香港出現「資訊斷層」，葛批評危言聳聽，稱國安法只針對一小撮人。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，「封網」損害本港資訊流通程度，令市民接觸資訊時「多加一重閘門」，甚至令瀏覽者憂慮會否違法，亦打擊IT公司在港投資意欲，損害香港競爭力。

葛珮帆批危言聳聽

《約章》網站本月初一度無法瀏覽，羅冠聰於facebook透露，香港警方曾向負責網頁設立的以色列公司Wix發信要求將網站下架，否則會控以國安法，羅與Wix交涉後，網站恢復正常。警方國安處本年1月首次引用國安法封鎖網站「香港編年史」，該網站載有大量警務人員及親建制者個人資料。