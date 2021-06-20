過去兩年留港一日 亦符申請資格

陳茂波昨於港台《星期六問責》稱，容許市民將5000元消費券用於交通費，是聽了市民和立法會議員意見，希望令消費券使用範圍更廣，人人得益。他說，八達通讓市民在7個月內使用4000元，再取回餘下1000元的消費券，其餘3款支付工具容許在5個月內用完5000元，各有優勢。

陳茂波又稱，電子消費券計劃目標是推動電子支付覆蓋率，又說本港今年首4個月網上商品零售總額按年增逾五成，但只佔全港總零售額約8%，對比內地的網上零售額佔零售總額兩成，反映本港網上零售增長空間大，而網上銷售電子支付屬大勢所趨。

多長者不懂電子支付

工聯會憂致進一步壟斷

另外，工聯會在5月12日至6月11日訪問2228名55歲或以上者，發現49%受訪者從未使用電子支付應用程式，約78%首選八達通領取消費券。工聯會議員陸頌雄擔心，很多長者不懂得用電子支付應用程式，或擴大長者數碼鴻溝，令八達通進一步壟斷市場。