陳茂波：商戶助套現消費券 將逐出計劃 會否罰合謀用戶 「現階段不想推測」

倘細額戶突大額交易 會跟進

對於八達通用戶可透過退卡取回按金及將最後一期1000元消費券「套現」，陳茂波說，得知技術上市民可套現，但認為誘因不一定大，又說技術上事後可檢查有關款項，稱不想太過規限。

稅務政策組主任王學玲在同一節目稱，即使八達通最後一期1000元的消費券不設使用時限及用途限制，相信大部分市民仍會用於本地消費，認為退卡套現誘因不大。

購物後退貨 款項退回消費券

至於市民能否故意利用退貨條款套現消費券，王學玲稱若以消費券購物後退款，款項會退回其消費券戶口，若消費券限期將屆滿，支付寶香港、「拍住賞」、WeChat Pay HK可發出一張特設消費券，使用期限只有一個月。

消費券計劃設有在港居住的登記條件，王學玲說，部分登記人會收到短訊需接受抽查，但強調短訊由特定電話號碼發出，指示市民致電承辦商提供額外資料，短訊不附設任何連結，有關特定號碼稍後於網上公布，並已聯絡警方加強宣傳及執法。

八達通：有機制監察可疑交易

對於八達通最後一期1000元消費券可「套現」，八達通技術總監甘志深昨稱不信很多市民會如此，因退卡有一定手續，且該1000元可用於消費，認為市民不會「咁麻煩去退卡」。問到如何防止商戶協助消費者套現或消費者購物後退貨套現等行為，甘說八達通有恆常機制監察可疑交易，但拒絕透露詳情。

八達通昨同時宣布多項優惠，行政總裁李俊明表示，首200萬名以電子方式以八達通卡完成登記消費券的用戶，可獲18元八達通儲值額；於8月及9月期間，單月消費滿1000元可獲50元儲值額，但消費滿200元的交易才計算在內，名額100萬個。