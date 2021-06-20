深圳已打針者染Delta 港澳收緊入境

本港昨增1宗由英國輸入個案，涉及的19歲女患者帶L452R變種病毒，本月16日在九龍維景酒店病發。本港已連續12日沒有本地個案，且14日沒有不明源頭個案。

Delta傳染力高Alpha變異株六成

世衛前晚公布，Delta變異株正成為全球主要流行的病毒株。Delta變異株傳染力比最早在英國發現的Alpha變異株高60%，現已傳至約80個國家或地區，除了引致英國疫情反彈，亦令俄羅斯莫斯科的確診連日創新高，昨日達9120宗。

染疫服務員曾打兩劑國藥 居寶安區

本港至昨天共有41宗Delta變種輸入個案，鄰近地區近日亦有Delta個案。深圳衛健委昨日公布，深圳寶安國際機場餐廳服務員及曾赴機場、在南山區后海航天科技廣場工作的員工，與3宗從南非入境的陽性病例及確診的海關人員同源，均為Delta變異株。深圳市副市長陶永欣稱，初步判斷此次疫情為輸入關聯。該服務員已打兩劑國藥疫苗，居於寶安區福永下十圍商住街，有110名密切接觸者，曾去過多間食肆、診所、KTV及菜場等（詳見A9）。

澳門增一台灣確診者染Delta

澳門昨午12時起要求寶安區福永街道（不包括深圳機場和福永碼頭）的入境者，須在指定地點接受14天醫學觀察。港府至昨午4時更新「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，新增福永街道。

另外，澳門昨日公布來自台灣的確診者帶有Delta變異株，患者曾於去年10月至今年1月在越南工作，而越南已存在該變異病毒，且病人病毒量低，血清IgG呈弱陽性，IgM呈陰性，符合復陽表現，初步判斷在越南感染機率較大。

梁子超促設完善入境申報制

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，暫未見深圳有大規模社區傳播，要留意當地篩查，若出現社區傳播，港府應考慮收緊回港易，亦要設完善的入境申報制度，讓返港者申報有否到過爆疫區，並要核實，一旦發現虛報要執法。

梁又說，變種病毒對不同疫苗的保護力都有影響，若暴露風險很高，即使打了針，感染可能仍很高。他認為，本港Delta變種病毒的輸入壓力主要不是來自深圳，而是來自歐洲、東南亞等地，深圳個案顯示打了針都有可能受輸入個案感染，故本港要更小心外防輸入，尤其是放寬入境限制的「疫苗氣泡」，應只能放寬來自與本港疫情相若地方的旅客。

孔繁毅：復必泰八成保護率「令人安心」

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨日在商台《政經星期六》稱，BioNTech（復必泰）針對Delta變異株的抗體水平下跌，但仍有80%以上保護率，形容是「令人安心」，科興疫苗則仍未有數據。

（新冠疫情）