孔繁毅：3宗獲賠異常個案均打科興 審視300宗 三成可能關疫苗

較嚴重主要涉面癱

孔繁毅昨日在商台《政經星期六》表示，委員會過去3個月處理了逾300宗打針後異常事件，當中30%可能與打針有關、或不能排除與打針有關，共90多宗。他說，90多宗個案中，較嚴重的個案主要涉及面癱，另有一兩宗涉吉巴氏綜合症。

其中獲賠個案：女子短時間休克

政府日前公布，疫苗保障基金已批出3宗打針後出現嚴重異常事件的申請，共發放45萬元。孔繁毅說，3宗個案全部都是打科興疫苗，包括一宗急性嚴重過敏個案，患者是一名30多歲女子，她打針後短時間內出現休克、低血壓、呼吸困難等。另外兩宗分別為普通過敏和面癱，患者為50多歲女子和50多歲男子，其中面癱個案在打針後兩三日發生，由於時間脗合，不能排除與疫苗無關。

孔：暫沒青少年針後異常報告

孔繁毅說，至今收到3宗打針後嚴重過敏個案，一宗打科興疫苗、兩宗打BioNTech（復必泰）疫苗。他說，暫沒收到青少年打針後出現異常事件報告，但會密切觀察，包括留意青少年打針後出現心肌炎的情况。

陳基湘：

對政府感覺「綑綁」打針決定不合邏輯

此外，中大醫學院微生物學系系主任陳基湘昨日在港台《香港家書》表示，據其調查，港人暫未打針的其中一個原因，是對政府的建議缺乏信心，他說疫苗研發、生產以至臨牀測試等都與港府無關，「如果要將接種疫苗的決定，與對政府的感覺綑綁，似乎不太符合邏輯」。

陳基湘說，本港已接種逾300萬劑疫苗，沒有一宗死亡個案與打針有直接或間接關係，打針會致命的想法是很大的誤解。他又說，部分人因等待更好的疫苗而暫不打針，但短期內是否有更好的疫苗、港府能否採購到，都有很大疑問，可能只是空等。

（新冠疫情）