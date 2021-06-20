港大研究：打復必泰抗體遠高於科興 指打科興者或需打加強劑 專家：暫不建議接打復必泰

高本恩：打科興入境者或驗不出抗體

港大公共衛生學院教授高本恩的團隊正研究市民接種復必泰和科興疫苗後的抗體水平，《南華早報》昨日引述高本恩表示，團隊跟進了1000名接種者的抗體水平，目前已完成對100名打針者的初步分析，研究顯示接種復必泰疫苗的人，體內抗體水平遠高於（substantially higher）打科興的人，報道未有提到接種兩種疫苗後分別驗出的抗體水平。高本恩稱，該研究與兩種疫苗的第三期臨牀研究結果脗合，他又說，若體內抗體較多，身體要更長時間才能將抗體分解，意味着疫苗的保護力會持續更長時間。

報道又引述高本恩表示，部分打科興疫苗的人，可能需要接種加強劑。他又說，若政府稍後為已打針的入境者驗抗體，以決定是否縮短檢疫期，打科興疫苗者或因抗體水平低而驗不出。

孔繁毅：正研溝針 50人打後無不良反應

同樣有研究打疫苗後抗體水平的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，打復必泰疫苗者的抗體水平是較科興高，但這只反映負責產生抗體的B細胞反應，但兩種疫苗都能刺激負責攻擊病原的T細胞反應。

孔繁毅回覆本報查詢時表示，暫時不建議打科興疫苗者再打復必泰作加強劑，除非將來有更多資料作出相關藥學建議，而現時庫存的疫苗應優先給未打針者接種。

孔繁毅昨日在商台《政經星期六》表示，他正研究兩針打不同疫苗、即「溝針」，已招募了50人，見到安全性好，沒有不良反應，7月起會分析溝針者的抗體情况。他又說，已為部分打其中一種疫苗出現嚴重過敏、面癱等異常事件的人，第二針轉為打另一平台疫苗，但抗體數據仍有待分析。

港大噴鼻疫苗研究 首期30人接種

至於港大正研究的噴鼻式疫苗，孔繁毅在節目中說，已完成第一期臨牀研究的第一部分，30名接種者沒有出現嚴重異常事件，顯示疫苗很安全，7月中會做第二部分研究，會為80名接種者噴高劑量噴鼻疫苗，並研究其抗體情况，包括粘膜抗體、血液中和抗體及T細胞反應等，亦會監察疫苗安全性。

明報記者

（新冠疫情）