調查：三成半爸爸壓力超標 易情緒低落

過半為子女未來、家庭開支感壓力

城市青年商會聯同香港婚姻及家庭治療協會就香港爸爸壓力及成因，在2月27日起進行網上問卷調查，發現294名受訪父親的「普遍焦慮」總體平均分為64，喪偶與單親父親則高達70.6及73.4分，超過70分的警戒線。問卷設31條問題，當中獲最多受訪者回答「非常準確」、「有點準確」的首四位是「我的孩子對於他不喜歡的事情會有強烈反應」（61.9%）、「為子女的未來感到壓力」（58.8%）、「為家庭開支感到壓力」（57.8%）及「孩子有些行為令我很煩惱」（57.1%）。而影響爸爸角色的五大因素按序排列為：「照顧孩子有否困難」、「孩子是否喜歡自己」、「夫妻管教是否一致」、「自身是否健康」及「經濟有否壓力」。

39歲的梁先生與62歲的周先生均表示，與太太管教方針不同，教導子女時會遇上較大壓力，不過二人均認為藉溝通可化解問題，鼓勵其他父母亦要多溝通，減輕壓力。

學者籲太太子女多予肯定

香港婚姻及家庭治療協會臨牀院士暨檢定臨牀督導劉志遠表示，父親仍是傳統養家的經濟角色，惟現時更要面對照顧兒童生活、教育及處理家務，成為他們額外壓力成因。劉又稱，認同父親付出、讓他感到自己是稱職爸爸最為重要。劉說父親需要知道有很多人關心自己、不是孤身作戰，又呼籲子女應多鼓勵與贊同父親，太太則可在管教上多與丈夫商量並肯定丈夫。