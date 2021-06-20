林卓廷獄中函子女：無論牆多高，心永遠一起

讚子女趨成熟 信會擇善固執

林卓廷5月底在赤柱監獄內寫信道，作為父親固然思念一雙子女，而他們表現愈發成熟，「​因此爸爸對你們無所顧慮，只有信任，信任你們會擇善固執，自立自強，追尋自己的理想，正如爸爸當年追尋自己的夢」。

林家去年出售物業，確保子女升學不受影響，林卓廷說國安案件調查時間漫長，當子女離港升學時，「恐怕爸爸仍身處獄中，未能相送」；他說會在獄中夜夜為子女禱告，願家人健康平安。

尹兆堅歉疚 盼子女堂正做人

尹兆堅亦育有一雙子女，信中他說感到歉疚，過去20年因公務繁忙未有盡責陪伴子女成長，「​現在身陷囹圄，不但未能陪伴你們，而且還將成人的重擔壓到你們身上，迫使你倆一夜成長」。尹希望子女堅強，「你倆要記着每一位在苦難中扶持過我們的人，常懷感恩之心」，並在風雨飄搖的世道，幫助同路人一起抵抗不義與謊言，堂堂正正做人。

尹兆堅說，已收到子女寄來的父親節賀卡，「​爸爸感到很高興，會珍而重之保存。在牢獄中，我每天都會看一遍你們和媽咪寄入來的家庭照，實在非常思念（你們）」。尹稱，自己有千言萬語，盡在心中，目前只盼高牆外的家人好好過活，「在我重獲自由的一天，爸爸就會『找數』為你們煮一餐豐盛的晚餐……讓我們一家人齊齊整整享受共敘天倫時光」。