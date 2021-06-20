欲查詢未成年兒子病情 醫院一月未覆

懲教：可向在囚者直接查詢

懲教署回覆稱，為保障在囚者私隱，不會向外透露其個人資料。家屬可透過探訪，直接向該在囚者查詢有關情况。如有需要，家屬亦可聯絡院所更生事務組同事尋求協助。 醫管局回覆本報查詢稱，局方與懲教署有既定安排及溝通機制，為有臨牀需要的在囚者提供醫療服務。

父稱有權了解 嘆覆診次數也不知

據Rex爸爸了解，兒子入教導所後有定期到瑪麗醫院精神科覆診，他上月到醫院查詢可如何得知兒子病况，獲職員告知需寫信給醫院，但至今未收到回覆，「我個仔係一個16歲（入教導所時歲數）嘅少年人，我身為爸爸係咪有權知先？其實我只係想知一啲好簡單嘅事，我已經講得好清楚，阿仔個病係咪stable（穩定），有無嚴重咗」。

他認為，若兒子病情惡化，他可事先通知懲教署職員一些注意事項，「未有問題發生嘅時候，有啲問題我哋可以防備㗎嘛，發生咗問題，我唔使你講啦」。Rex爸爸嘆喟，連兒子到醫院覆診了多少次也不知道，完全無法判斷兒子病情。

懲教員在場 心理學家拒續輔導

另外，以往Rex每隔一兩個月需到瑪麗醫院見心理學家輔導，惟進入教導所後，該心理學家拒絕繼續為Rex輔導，「佢𠵱家呢個環境係需要有懲教人員陪佢，變咗有第三者在場，心理學家覺得幫佢唔到，因為佢唔會答到啲乜嘢」。現時Rex每月兩次與懲教署安排的輔導主任見面，每次見面約一小時，會做測試及傾談，Rex爸爸認為單靠輔導主任未必提供到最專業的治療，他又引述懲教署福利官稱，在囚者有需要時便會見心理學家，「我覺得唔足（夠）啦，但我又唔係醫生，我點知足唔足」。