【周日人物】患對抗症子擲燃彈入教導所 始悟彼此欠溝通 父一日一函牆內兒：等你回家

明報記者 黃詩雅

嘆子自幼難教 單親買玩具補償

前年11月，時年15歲的Rex向柴灣已婚警察宿舍投擲一枚汽油彈，一個單位窗戶及外牆損毁。Rex去年8月承認罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，判感化3年。律政司數月後提出刑期覆核，上訴庭今年2月改判Rex入教導所。

早於上幼稚園階段，Rex爸爸已發現兒子古怪行徑，他舉例，搭電梯時有人喊「等埋」，兒子會趕緊按關門掣，又不滿父親為別人按住開門掣，「我就會講一啲好簡單嘅道理，人同人之間係要互相幫忙，但佢就好唔鍾意，仲會喺𨋢度、喺人面前發脾氣，『你做咩等埋佢呀！』我就變咗好尷尬」，Rex爸爸解釋了好幾年，兒子直到小三才明白。

「對於我嚟講真係難教，好多時我都唔知點去講個道理。」Rex爸爸嘆道，在兒子入學前已與妻子離婚，多年來獨力照顧兒子，唯有買大量玩具補償兒子；更上網自學畫圖，為兒子訂製約兩米高的櫥櫃擺放玩具模型，「我都無諗過我會咁惜自己個仔」，Rex爸爸略帶靦腆說。

保釋度日如年 子曾撼頭埋牆

反修例運動期間，Rex爸爸以為兒子是個愛玩模型、「身處平行時空的港豬」，直至兒子涉擲汽油彈被捕，始發現自己有疏忽，「自己衰在無留意，同埋都無溝通，嗰時啲新聞日日夜夜咁播，佢都梗會知道發生緊咩事，而我身為佢老竇，完全無了解吓佢」。

Rex被捕後獲准保釋，但須遵守宵禁令，即使白日外出買玩具，Rex爸爸寧願幫兒子購買，同時加緊留意兒子外出時衣著，「佢藍色衫藍色褲黑色鞋，我就會話你做咩著對黑色鞋呀」。

他形容兒子保釋期間度日如年，「有時我早瞓着咗，一紮醒就嗱嗱聲行返出客廳睇吓佢，會唔會瞓喺梳化度，又或者去佢間房睇吓佢係咪喺間房度瞓緊覺，雖然每次都見到佢喺屋企，但我係好驚」。Rex被捕後亦患上創傷後遺症，間中情緒不穩，亦曾傷害自己，「諗唔通就撼頭埋牆，砰砰聲」。

官稱子無同理心

父：呢個病就係咁，食藥都唔好

開審前夕，Rex爸爸擔心兒子被判入獄，特意為兒子預祝生日。Rex認罪被判3年感化，爸爸頓時鬆一口氣；及後律政司覆核刑期，上訴庭改判Rex入教導所，教導所羈留時間半年至3年不等，他聽聞教導所實際上刑期為18個月起，「對我嚟講係好憤怒，唔係咬到佢死呀嘛，（法官）話我個仔無同理心，正正呢個病就係無同理心，食藥都醫唔好」。

除每周到教導所探望兒子，Rex爸爸每日無間斷寫信，至今寄出過百封信，日復一日，體會到兒子長大，「佢會話『我上次同你講嘢語氣好似粗聲咗啲』，都有一個道歉」。Rex每隔兩周亦會回信，信紙上的藍色字迹密密麻麻，提及教導所生活，並着父親印歌詞及送書本。

「無子」父親節不懂應對 藉做嘢忘記

今年父親節，Rex爸爸自覺不懂應對，「畀多啲嘢自己做，忘記啲嘢，不停係咁做，抹間屋抹成日，寫信啦跑步啦」，他回想過往並無特別慶祝父親節，「完全無印象，但可能今次會唔同，會有記憶，你一個人過喎」。兒子刑期雖未定，Rex爸爸會堅持等到兒子回家，「帶阿仔去食啲佢想食嘅嘢，希望可以同到佢去日本旅行啦，因為我個仔好鍾意日本。希望𠵱家大家喺唔同環境支持住，之後遠離呢啲事情，一齊開開心心過生活」。

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