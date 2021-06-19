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2021年6月19日星期六
港聞二
八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通
違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領
商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點
7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理
「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查
裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚
無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場
博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年
德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人
寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭
新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽
沙田濾水廠保安斬同事 誤殺囚10年
3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環
曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田
大學老師杜耀明：以曾志豪為榮
無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年
經民聯發宣言 倡港「50年後不變」
鑽石山屋苑高層維修冷氣 男工人失足墮樓亡
陳淑莊3人犯聚罪脫 官：談防疫豁免 酒吧負責人未遵防疫措施罰5000
港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關
美研究：打兩針mRNA 精子參數不跌
馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法
保母涉摔嬰被捕
疫下智障者環境約束 港較外國嚴重
喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗
扮問路狎少女 送貨囚33月
外賣員涉向客「露械」就逮
尊子漫畫
【Emily】區議員推雨傘共享 盼增歸屬感 齊畫大埔遮 名物臭屁蟲入畫
【Emily】謝偉銓投訴官員答覆質素差
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【Emily】港天后誕長衫技藝納國家級非遺
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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