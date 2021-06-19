喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗

海關人員早前在沙頭角順興街沿岸及沙頭角村一帶，發現有走私分子聚集及徘徊。海關調查後發現，兩輛貨車將走私貨物運到沙頭角村一停車場，再由喬裝成村民的走私分子，以電動單車每次將3箱貨物送到順興街海邊，再以木梯運上快艇運往內地。海關稱，以往在該處破獲的走私案件，走私分子多以七人車運貨，最近改以電動單車以螞蟻搬家形式運貨，以掩人耳目。

檢燕窩智能電話值2700萬 拘一人

海關見時機成熟上前執法，走私分子見狀跳上快艇逃走，遺下一輛電動單車在海邊。海關其後在沙頭角村停車場發現涉案兩輛貨車，並在車上檢獲一批走私物品，包括1200萬元貴價燕窩，以及1500萬元的智能電話、sim卡及記憶體等。海關其後跟進調查，昨在沙頭角村拘捕一名50歲報稱無業的本地男子，懷疑為案中貨車司機。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

海關稱，沙頭角一帶沿岸多紅樹木，海水深淺不一，加上沙頭角為禁區，較難發現走私活動。走私集團會偷偷進入禁區，又不斷提升快艇性能及體積以盛載更多貨物。海關稱，是次涉案快艇長逾7米，並設兩部每部300匹內燃機，時速達50海里。泊船位置距離內地水域少於1海里，走私分子可於少於1分鐘時間離開香港水域。海關是次出動兩艘高速截擊艇，走私快艇終在沙頭角海面以北位置逃離香港。