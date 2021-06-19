喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗

【明報專訊】海關前晚在沙頭角搗破一宗走私案，檢獲2700萬元走私燕窩和電子產品，拘捕一人。海關發現，走私集團利用電動單車將貨車從沙頭角村一停車場將走私貨物運到海邊，再以木梯運至快艇運走。
海關人員早前在沙頭角順興街沿岸及沙頭角村一帶，發現有走私分子聚集及徘徊。海關調查後發現，兩輛貨車將走私貨物運到沙頭角村一停車場，再由喬裝成村民的走私分子，以電動單車每次將3箱貨物送到順興街海邊，再以木梯運上快艇運往內地。海關稱，以往在該處破獲的走私案件，走私分子多以七人車運貨，最近改以電動單車以螞蟻搬家形式運貨，以掩人耳目。
檢燕窩智能電話值2700萬 拘一人
海關見時機成熟上前執法，走私分子見狀跳上快艇逃走，遺下一輛電動單車在海邊。海關其後在沙頭角村停車場發現涉案兩輛貨車，並在車上檢獲一批走私物品，包括1200萬元貴價燕窩，以及1500萬元的智能電話、sim卡及記憶體等。海關其後跟進調查，昨在沙頭角村拘捕一名50歲報稱無業的本地男子，懷疑為案中貨車司機。案件仍在調查，不排除更多人被捕。
海關稱，沙頭角一帶沿岸多紅樹木，海水深淺不一，加上沙頭角為禁區，較難發現走私活動。走私集團會偷偷進入禁區，又不斷提升快艇性能及體積以盛載更多貨物。海關稱，是次涉案快艇長逾7米，並設兩部每部300匹內燃機，時速達50海里。泊船位置距離內地水域少於1海里，走私分子可於少於1分鐘時間離開香港水域。海關是次出動兩艘高速截擊艇，走私快艇終在沙頭角海面以北位置逃離香港。