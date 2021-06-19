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馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法

【明報專訊】西九文化區管理局昨宣布委任馮程淑儀為行政總裁，10月15日履新，任期3年。被問及出任行政總裁是否要為政府審查展品，馮程淑儀表示不會參與策展工作，但強調作為公營機構，底線是守法。她又說，西九面對建造和財政挑戰，盼未來發展上蓋項目，並透過零售和餐飲等增加收入。

原由創新辦借調署任 料豁免過冷河

馮程淑儀原為政府政策創新與統籌辦事處總監，去年底借調西九管理局出任署理行政總裁，接替提早離任的前行政總裁栢志高，為期6個月，目前剛結束署任。西九管理局昨宣布，特首林鄭月娥已批准委任馮程淑儀為行政總裁。馮程淑儀表示，已於6月8日向政府提出退休前休假，因將擔任非商業機構職位，料可酌情豁免12個月「冷河期」，只要10月上任前完成退休前休假即可。

馮程淑儀被外界形容為林鄭月娥「愛將」，她是政務官出身，至2019年升為首長級甲一級政務官、即「D8級」，月薪逾30萬元，年薪逾364萬元。至於她將出任的西九行政總裁一職，據西九年報，2020年該職位連同約滿酬金、強積金等年薪626萬元。

稱財政挑戰大 着力籌款發展上蓋

馮程淑儀說，西九面對不少挑戰，包括建造和財政等困難，隨着多間博物館開幕，開支會增加，她會在籌款方面做更多功夫，且西九區內將有數個上蓋發展項目，亦希望疫情過後區內零售及餐飲業務有改善，增加收入。

被問擔任行政總裁是否有政治任務，包括為政府審查展品，以及會否承諾不審查與六四事件和反修例事件相關展品，她形容該問題「好奇怪」，她說，M+博物館有自己的管治團隊，有既定策展政策，行政總裁不會參與策展，但強調作為公營機構，底線是要守法。

西九董事局主席唐英年說，就行政總裁全球招聘收到100多份申請，來自本港、內地及海外，最終選馮程淑儀，因西九正由建造階段走向營運階段，需有本地經驗者，而她在政府擔任多個職位都和西九息息相關，包括民政事務局常任秘書長、康文署長等，又讚她為人處事面面俱圓，認為她有能力擔任此職。

相關字詞﹕艾未未 M+博物館 西九故宮 馮程淑儀 西九文化區

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