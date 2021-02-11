港聞

港聞二

美研究：打兩針mRNA 精子參數不跌

【明報專訊】面對新冠疫苗或影響精子的憂慮，美國邁阿密大學醫學院周四發表一項研究，稱45名男性接種兩針mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗後精子參數上升，雖然上升受不同原因影響，但結果至少反映接種者無出現精子參數下降，料因疫苗不含活病毒，不太可能影響精子參數。

該項研究指出，雖然輝瑞/BioNTech和莫德納新冠mRNA疫苗的有效和安全性高，但美國僅56%受訪者願注射，其中一個疫苗猶豫的原因是潛在生育負面影響，因新冠病毒被指與精子參數下降有關，而疫苗臨牀研究未評估疫苗對生殖系統的毒性。

該研究於去年12月至今年1月招募45名18至50歲、預備接種mRNA疫苗的健康男士，21人接種輝瑞/BioNTech疫苗和24人接種莫德納疫苗，他們要在接種前後提供精液樣本，以分析精液量、精子濃度、精子活力和活動精子總數，發現接種兩針後的精子濃度中位數、精液量和精子活力明顯上升。8人本身有少精子症，當中7人接種後精子濃度升至正常範圍，1人維持原狀，無人出現無精子症。

研究認為，結果反映在小量健康男接種者無出現精子參數下降，本身有少精子症的接種者亦無惡化，料因疫苗不含活病毒，不太可能影響精子參數。對於接種者精子參數上升，研究人員認為升幅在正常個體變異範圍內，升幅也可能受第二次取樣前禁慾時間影響。此研究的局限包括招募對象人數少、跟進時間短、無對照組等。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通
八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通
違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領
違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領
商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點
商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點
7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理
7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理
「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查
「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查
裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚
裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚
無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場
無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場
博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年
博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年
德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人
德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人
寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭
寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭
新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽
新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽
沙田濾水廠保安斬同事 誤殺囚10年
沙田濾水廠保安斬同事 誤殺囚10年
3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環
3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環
曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田
曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田
大學老師杜耀明：以曾志豪為榮
大學老師杜耀明：以曾志豪為榮
無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年
無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年
經民聯發宣言 倡港「50年後不變」
經民聯發宣言 倡港「50年後不變」
鑽石山屋苑高層維修冷氣 男工人失足墮樓亡
鑽石山屋苑高層維修冷氣 男工人失足墮樓亡
陳淑莊3人犯聚罪脫 官：談防疫豁免 酒吧負責人未遵防疫措施罰5000
陳淑莊3人犯聚罪脫 官：談防疫豁免 酒吧負責人未遵防疫措施罰5000
港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關
港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關
馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法
馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法
保母涉摔嬰被捕
保母涉摔嬰被捕
疫下智障者環境約束 港較外國嚴重
疫下智障者環境約束 港較外國嚴重
喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗
喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗
扮問路狎少女 送貨囚33月
扮問路狎少女 送貨囚33月
外賣員涉向客「露械」就逮
外賣員涉向客「露械」就逮
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員推雨傘共享 盼增歸屬感 齊畫大埔遮 名物臭屁蟲入畫
【Emily】區議員推雨傘共享 盼增歸屬感 齊畫大埔遮 名物臭屁蟲入畫
【Emily】謝偉銓投訴官員答覆質素差
【Emily】謝偉銓投訴官員答覆質素差
【Emily】謝偉俊：未聞立會擬准視像開會
【Emily】謝偉俊：未聞立會擬准視像開會
【Emily】港天后誕長衫技藝納國家級非遺
【Emily】港天后誕長衫技藝納國家級非遺