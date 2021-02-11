美研究：打兩針mRNA 精子參數不跌

該項研究指出，雖然輝瑞/BioNTech和莫德納新冠mRNA疫苗的有效和安全性高，但美國僅56%受訪者願注射，其中一個疫苗猶豫的原因是潛在生育負面影響，因新冠病毒被指與精子參數下降有關，而疫苗臨牀研究未評估疫苗對生殖系統的毒性。

該研究於去年12月至今年1月招募45名18至50歲、預備接種mRNA疫苗的健康男士，21人接種輝瑞/BioNTech疫苗和24人接種莫德納疫苗，他們要在接種前後提供精液樣本，以分析精液量、精子濃度、精子活力和活動精子總數，發現接種兩針後的精子濃度中位數、精液量和精子活力明顯上升。8人本身有少精子症，當中7人接種後精子濃度升至正常範圍，1人維持原狀，無人出現無精子症。

研究認為，結果反映在小量健康男接種者無出現精子參數下降，本身有少精子症的接種者亦無惡化，料因疫苗不含活病毒，不太可能影響精子參數。對於接種者精子參數上升，研究人員認為升幅在正常個體變異範圍內，升幅也可能受第二次取樣前禁慾時間影響。此研究的局限包括招募對象人數少、跟進時間短、無對照組等。

（新冠疫情）