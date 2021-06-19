港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關

本港昨增3宗輸入個案，為一名從塞浦路斯抵港、帶有N501Y變種病毒株的船員，以及兩名印尼抵港外傭，當中一人帶有L452R變種病毒株；另有少於5宗初步確診。

打齊針探訪公院豁免檢測

社署宣布取消院舍檢測特惠津貼，改向每名員工發放800元一次過疫苗特別津貼。若院舍訪客及住客均已打針，訪客毋須在探訪前出示陰性檢測證明。醫管局亦公布，下周一起已打針不少於14日的探訪者及日間醫療服務病人，可豁免定期或預先檢測。

另外，目前港人往澳門需持24小時內檢測陰性證明和隔離14日。澳門新冠病毒感染應變協調中心周四表示，至當日香港已連續10天無本地個案，但要放寬港澳出入境措施，前提要連續14天沒本地個案，才有條件磋商。該中心稱即使日後有機會放寬出入境措施，也需循序漸進，包括實施要件、人數限制等均需商討，暫未有任何定案。港府發言人回覆稱，會與內地及澳門當局共同積極研究在三地疫情受控並且不增加各自公共衛生風險下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

歐盟在當地時間周五公布將香港納入旅遊「白名單」，建議成員國豁免對香港的入境限制，且不要求香港實施雙向互惠安排，同樣納入白名單的還包括美國、台灣、澳門等地。不過根據機制，從香港入境當地的旅客仍要提供檢測陰性證明，且成員國可要求來自香港的旅客接受最長14日檢疫。

（新冠疫情）