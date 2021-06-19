經民聯發宣言 倡港「50年後不變」

促改善住屋 發展郊野公園邊陲

經民聯昨日召開記者會，發表「七一宣言」。該黨監事會主席林建岳表示，隨着落實國安法及新的選舉制度，香港「由亂入治」，開啓「愛國者治港」的新時代，他希望「一國兩制」於50年後亦不變。經民聯表示，面對新時代、新格局，該黨提出新口號，並將「推經濟」作為新綱領的重中之中。

中央領導人表明香港需解決房屋問題，經民聯指市民「愈住愈貴、愈住愈小」，倡議市民共享繁榮，支持政府制定《香港十年安居計劃》，將人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎，要求政府實事求是造地，例如發展郊野公園邊陲地帶。

林建岳：發展商角色重要 勿互相批評

被問如何回應近日針對地產商的批評，本身是麗新集團主席的林建岳說，地產商是香港經濟的一個重要角色，各界不應互相批評，「大家不要將香港再分化」，應合力發展經濟，將本港拉出谷底。

「培養治港人才」亦是經民聯的新綱領之一，該黨建議政府為工商人才設立「掛職」平台、在公務員學院設立工商界的培訓機制等，又倡議讓香港公務員到內地政府「掛職」，以加深對國情的認識。

另外，港府鼓勵市民接種新冠疫苗，工商界配合捐出獎品及優惠。經民聯副主席林健鋒昨表示，該黨將連同MCL院線，捐出合共3萬張電影票，供已接種疫苗者換領，希望鼓勵市民打針。民建聯昨日亦宣布舉行大抽獎，已打針者有機會抽中智能電話。