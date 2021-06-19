港聞

港聞二

無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年

【明報專訊】2019年區議會選舉兩名落敗候選人，觀塘栢雅選區、前公民黨執委陳宇明，及沙田錦濤選區的吳志雄，被指選舉後沒有依期提交選舉申報書，早前在觀塘裁判法院各承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提供選舉申報書罪名。吳因有精神病紀錄，裁判官昨將吳還押小欖精神病治療中心至下月2日判刑，以待索取精神科報告。陳則被判囚6個月，為近期同類案件最重的判刑。

沙田選區吳志雄索精神報告候判

代表被告陳宇明（41歲）的律師求情時稱，當時陳受離婚官司影響，前妻亦涉虐兒，考慮精神壓力及身體狀况，決定解散團隊停止競選。被告其後遭公司解僱，陳面對多重壓力才依賴蔡姓代理人，但兩人溝通出錯，蔡亦等待陳的指示，終沒有遞交申報書，強調陳一時大意。陳及後找到全職工作，需供養父母及孩子，為家庭經濟支柱，冀法庭考慮非監禁式刑罰。但裁判官杜浩成多次質疑辯方的求情理由說「自己唔睇（電郵）關人咩事？」、「聽落似開脫理由」。

近期同類案最重刑

官：涉重大公眾利益 不能緩刑保釋

杜官判刑時重申，案件涉及重大公眾利益，沒理由減刑。他指，過往有5宗同類案例，判刑由罰款至判處100小時社會服務令，顯示法庭重視此類案件，判刑需具阻嚇性。他又稱選舉是否公平公正，至今未能核實，判被告監禁9個月，考慮他認罪，扣減三分之一刑期，判囚6個月，不適合緩刑，即時執行，且拒絕被告保釋候上訴的申請。

案情指，2019年區議會的候選人須於同年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書，選舉事務處曾提醒兩名被告須於法定限期前提交，但屆限期時仍未收到兩名被告、41歲軟件工程師陳宇明與55歲已退休吳志雄的選舉申報書，遂把兩宗案件轉交廉政公署調查。

【案件編號：KTCC 941、942/21】

相關字詞﹕觀塘區議會 2019年區議會選舉 公民黨 選舉（舞弊及非法行為）條例 選舉開支

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