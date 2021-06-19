曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田

李百全掌港台後 共18公務員離職

廣播處長李百全3月1日起執掌港台，近期人事變動多。港台回覆本報指3月至5月共有18名公務員離職，當中9人辭職。

對於《瘋Show快活人》人事變動，港台昨指該節目是長壽及極受歡迎節目，在二台成立40周年之際，港台「復刻」《瘋Show快活人》，邀梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸。港台又指，不時檢討節目、人手及播放安排。至於為何解僱曾志豪、是否與其言論有關，港台表示沒補充。

《瘋Show快活人》原本由曾志豪、貴花田及程振鵬主持，前二者屬「第二類服務合約提供者」（Cat II），據曾志豪了解，程振鵬屬公務員，能繼續留在港台。

工會：做法粗暴極不尊重 曾：沒法不認為是打壓

港台工會質疑，有關安排是對人不對事，做法粗暴、絕情，極不尊重，「主持未有機會跟聽眾道別，等同視聽眾如無物」。

在港台工作21年的曾志豪2008年加盟《瘋Show快活人》，他指要復刻節目，但班底卻沒有主持節目26年的貴花田，「復刻不找她，等於曼聯沒有碧咸、史高斯」，加上事前沒預警，安排明顯不合理。他早有預備自己會被換走，但稱沒想過來得這樣快，港台行徑讓人無辦法不認為是打壓，亦對連累貴花田感遺憾。他指港台不近人情、「好心急、害怕」，似乎擔心若提早讓他知消息，他會在節目說出其他東西，這代表港台「心虛」。

復刻沒貴花田 「如曼聯無碧咸史高斯」

曾志豪昨在《瘋Show快活人》的「瞬間看channel」，提及市民真金白銀支持《蘋果日報》，又分享1995年黎智英被箭攻擊的廣告。被問會否因此被解僱，他認為整個計劃規模大，不似即日決定，「但我個人的確沒有迴避節目以輕鬆手法說時事」，收到的投訴大部分都是這個原因，形容今日或是「買單計數的日子」，又指自己「無論在其他媒體、界別，都不是說主流政治價值說話」。他形容，如果「香港是我家」，「現在就是家變，變幻原是永恆」。

他感謝港台員工的祝福，「他們依依不捨，證明我們存在有價值」，又叫港台同儕加油，而未能在節目上與聽衆道別，他致歉：「每日都有很多變化，每日都來不及說拜拜，最好當每一天是last day。」昨日傍晚，《瘋Show快活人》facebook專頁有三位主持的道別帖文，指「真心真心愛你們（聽衆），希望以後的日子，大家仍然天天瘋show，日日快活」。

明報記者