3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環

運輸署表示，政府計劃與3間巴士公司商議現有專營權屆滿後為期10年的新專營權，公眾可於今年9月10日或之前，就3個新專營權的相關要求向政府提交意見。

運輸署發言人稱，由於營運成本上升，以及面對來自其他公共交通工具的競爭，預計巴士行業的營運環境在可見將來愈見艱巨。在商討新專營權時，政府會致力提高巴士服務水平和安全。

政府冀明年中完成商議

立法會交通事務委員會昨討論延續3間巴士公司專營權。運房局副局長蘇偉文稱政府期望明年中與3間巴士公司完成商議延續新專營權，屆時再向立法會交代結果。

民建聯陳恒鑌稱，3巴是否可持續營運成疑，認為不斷加價只會形成惡性循環。實政圓桌田北辰稱，港鐵佔去公共交通服務一半市場，政府批予港鐵新站上蓋的地產項目，令港鐵得以持續營運，巴士公司則只能依靠票價收入，唯有不斷加價。

田北辰倡港鐵股息補貼巴士

田北辰向本報表示，建議為巴士公司設一套調整票價機制，毋須行會審批，巴士公司每年加價幅度不能高於一半通脹，若仍蝕本，則從政府收取港鐵的股息中，撥出部分補貼巴士公司，令巴士公司得以持續營運。

羅淑佩稱，期望目前主要在港島經營的巴士公司可透過招標在新界新發展區經營，另運輸署正與新巴及城巴商討路線重組，以降低成本。