港聞

港聞二

沙田濾水廠保安斬同事 誤殺囚10年

【明報專訊】沙田濾水廠六旬保安員3年前與同事爭執，拳打對方後，再用斬柴刀劈向對方頭和頸共3次，同事最終因脊柱及椎動脈嚴重受損，當場死亡。被告早前被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，昨日在高等法院判刑。法官表示被告會對公眾構成明確危險，不過他向死者施襲後沒有逃走，反而留在現場報警，遂判囚10年。死者女兒在庭外哭訴：「點解一條生命判10年咁少？」

被告章美德（現年60歲）原被控於2018年8月5日謀殺死者吳崇禧（終年59歲）。陪審團早前大比數裁定被告謀殺罪不成立，並以同樣比數裁定其誤殺罪成。被告自辯稱曾任警員，1990年離開警隊，其胞弟章美漢為退休高級警司。

死者女：一條人命判10年？

質疑沒逃走不等於有悔意

死者女兒昨聞判後激動哭泣，她說判囚10年太輕，被告殺害父親後留在現場，不等於有悔意，「一個殺人犯，都可以放番出嚟？」她記得兩父女最後一次見面，是父親上門照顧兩名孫兒，她向父親說了一聲「bye bye」，「下一次見面已經喺認（停）屍間」。事隔逾3年，她仍不敢把父親被殺的經過告訴兩名兒子，「只係話公公遇到壞人，上咗天堂」。

官稱被告易怒有重犯風險

法官杜麗冰判刑時表示，被告在毫無預兆下殺害認識不久的死者，事件是一場悲劇。杜官引述心理報告稱，被告沒有反社會人格，不過他欠缺同理心，容易在憤怒下訴諸暴力，有重犯風險；由於被告是高風險的暴力個案，醫生建議他盡快接受精神科治療，且要遠離利器。因被告在開審前願意承認誤殺罪，但不被控方接納，現可獲三分之一認罪扣減，遂以15年為量刑起點，判囚10年。

【案件編號：HCCC71/19】

相關字詞﹕高等法院 誤殺罪 保安員 濾水廠 沙田

上 / 下一篇新聞

八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通
八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通
違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領
違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領
商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點
商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點
7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理
7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理
「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查
「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查
裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚
裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚
無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場
無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場
博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年
博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年
德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人
德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人
寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭
寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭
新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽
新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽
3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環
3巴商續專營權 議員：不斷加價惡性循環
曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田
曾志豪被港台即時解僱 復刻節目為由革兩主持 曾：遺憾連累貴花田
大學老師杜耀明：以曾志豪為榮
大學老師杜耀明：以曾志豪為榮
無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年
無交選舉開支申報書 前公民黨執委囚半年
經民聯發宣言 倡港「50年後不變」
經民聯發宣言 倡港「50年後不變」
鑽石山屋苑高層維修冷氣 男工人失足墮樓亡
鑽石山屋苑高層維修冷氣 男工人失足墮樓亡
陳淑莊3人犯聚罪脫 官：談防疫豁免 酒吧負責人未遵防疫措施罰5000
陳淑莊3人犯聚罪脫 官：談防疫豁免 酒吧負責人未遵防疫措施罰5000
港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關
港11日無本地個案 澳門：14天始可商通關
美研究：打兩針mRNA 精子參數不跌
美研究：打兩針mRNA 精子參數不跌
馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法
馮程淑儀「坐正」西九總裁 被問會否審查展品 稱不參與策展惟機構須守法
保母涉摔嬰被捕
保母涉摔嬰被捕
疫下智障者環境約束 港較外國嚴重
疫下智障者環境約束 港較外國嚴重
喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗
喬裝村民騎單車小批運貨 走私集團被搗
扮問路狎少女 送貨囚33月
扮問路狎少女 送貨囚33月
外賣員涉向客「露械」就逮
外賣員涉向客「露械」就逮
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員推雨傘共享 盼增歸屬感 齊畫大埔遮 名物臭屁蟲入畫
【Emily】區議員推雨傘共享 盼增歸屬感 齊畫大埔遮 名物臭屁蟲入畫
【Emily】謝偉銓投訴官員答覆質素差
【Emily】謝偉銓投訴官員答覆質素差
【Emily】謝偉俊：未聞立會擬准視像開會
【Emily】謝偉俊：未聞立會擬准視像開會
【Emily】港天后誕長衫技藝納國家級非遺
【Emily】港天后誕長衫技藝納國家級非遺