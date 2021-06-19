沙田濾水廠保安斬同事 誤殺囚10年

被告章美德（現年60歲）原被控於2018年8月5日謀殺死者吳崇禧（終年59歲）。陪審團早前大比數裁定被告謀殺罪不成立，並以同樣比數裁定其誤殺罪成。被告自辯稱曾任警員，1990年離開警隊，其胞弟章美漢為退休高級警司。

死者女：一條人命判10年？

質疑沒逃走不等於有悔意

死者女兒昨聞判後激動哭泣，她說判囚10年太輕，被告殺害父親後留在現場，不等於有悔意，「一個殺人犯，都可以放番出嚟？」她記得兩父女最後一次見面，是父親上門照顧兩名孫兒，她向父親說了一聲「bye bye」，「下一次見面已經喺認（停）屍間」。事隔逾3年，她仍不敢把父親被殺的經過告訴兩名兒子，「只係話公公遇到壞人，上咗天堂」。

官稱被告易怒有重犯風險

法官杜麗冰判刑時表示，被告在毫無預兆下殺害認識不久的死者，事件是一場悲劇。杜官引述心理報告稱，被告沒有反社會人格，不過他欠缺同理心，容易在憤怒下訴諸暴力，有重犯風險；由於被告是高風險的暴力個案，醫生建議他盡快接受精神科治療，且要遠離利器。因被告在開審前願意承認誤殺罪，但不被控方接納，現可獲三分之一認罪扣減，遂以15年為量刑起點，判囚10年。

【案件編號：HCCC71/19】