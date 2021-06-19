新巴城巴父女父子檔 同公司更融洽

女考牌後知駕駛費神 讓父先睡

王子茵畢業後，機緣巧合下發現新巴城巴招聘助理站長，有感與家人一起工作有關照，工作又適合自己，於是應徵。新巴成為了父女關係的催化劑。擔任站長後，王子茵聽到電台說有交通意外，會立即看看父親有否受影響；又會囑咐他「好像會下雨，車速不要那麼快，慢慢來」。她更對車輛產生興趣，考取私家車牌，始知駕駛費神，每當想到翌日父親上班，就會讓他先睡，自己完成家務。她最近更想考巴士牌，冀「父女兵」揸巴士。

為父安全 子維修巴士更用心

相比新巴父女的溫馨，城巴一對父子檔並不是以言語來表達。37歲的梁俊然兒時就喜歡乘巴士，他說父親駕巴士十分穩定、溫柔，「是最安全的一輛」。梁父擔任城巴車長20年，令梁俊然亦想感受駕駛巴士的滋味，最終在12年前成為城巴品質控制支援助理，現亦做兼職車長。梁俊然在維修巴士時也會「做多點、做足點」，除為了爸爸安全，也是一份責任，「就算不是爸爸，其他人駕駛也會安全些」。

父子工作時亦有機會在路上碰見，會隔着車窗打招呼，梁俊然說是一種緣份。一同在城巴工作後，兩人關係亦較融洽，會相約一起放假、休息、飲茶。梁俊然笑稱父親可更快知道最近巴士有什麼改動與改善，獲取第一手消息，而梁父又會傳授一些工作技巧給兒子，如車速要慢一點、服務之道等。