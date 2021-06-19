寄養爸爸不准孩子叫爸：留給將來的家庭

夫婦7年照顧六七個

不求回報 只求長大誠實

孩子初時由劉太主力照顧，兩三年前劉先生退休，受太太感染，決定照顧多一個孩子。劉氏夫婦現時照顧5歲的嘉嘉（化名）與4歲的樂樂（化名），由他們不懂說話與大小便，到現時牙尖嘴利。

嘉嘉較活躍，做功課難集中，劉說初時十分崩潰，但沒放棄，從日常開始鍛煉嘉嘉的集中力，簡單如說話要看着對方等。另他又擔心他們大叫後喉痛，以曾任腳底按摩師傅的知識為孩子按摩紓緩。記者問嘉嘉會否慶祝父親節，嘉嘉馬上回答「會！」。至於怎樣慶祝，嘉嘉一臉天真的說「睇電視！」，劉在旁笑得合不攏嘴。

劉先生對孩子嚴格，處罰他們時會要求他們說出受罰的原因，其實是為訓練反思能力，希望他們減少犯錯。付出雖多，但劉不求回報，只想讓孩子有恰當價值觀，「寧願不喜歡我，也想他們未來有正確發展」。

寄養兒童終會離開，劉每次也替孩子做好準備。曾有孩子偷偷叫他作爸爸而非叔叔，劉立刻糾正：「爸爸是留給你在將來的家庭所叫的」，讓孩子不混淆關係，又會在離別數月前開始提醒他們，只求孩子在新家庭不會有太大衝擊。

面對離別 「每個也不捨」

面對離別，劉內心非如表面淡然，「其實每個也不捨，始終花了很多心機照顧」，但他不想打亂孩子新生活，只要看看他們的生活照，知道過得開心就夠。

根據社署數字，截至今年3月全港共有962個寄養家庭，較2019年12月底多27個。香港家庭福利會寄養服務社工Ming說，不少寄養家庭因照顧者年老等原因退出，冀有能力的家庭參加服務，讓更多兒童得到關愛。

明報記者