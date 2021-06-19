德信校長涉貪污泄校內試題被捕 廉署證拘二人 包括補習社負責人

廉署發言人昨回應傳媒查詢稱，廉署人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於涉案小學的試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科，經初步核對後，發現該補習社的習作題目與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似之處。

教局：有不實論述 籲勿揣測

廉署稱，教育局及該小學法團校董會在調查期間提供全面協助，署方會就個案繼續與其保持緊密聯繫，而因調查仍在進行，署方不宜進一步評論。

廉署稱一直十分重視學校誠信管理，建議學校訂立誠信守則，包括嚴禁未經授權而披露學校專有資料。

教育局回覆稱，廉署正在調查案件，局方會提供所需協助，現階段不便評論個案。局方稱留意到早前有不盡不實的論述，呼籲各界不要揣測，以免影響該校員生。

本報昨到德信學校查詢，家教會代表稱校方正處理事件，不作回應。本報昨亦致電郭超群及向辦學團體查詢，未獲回覆。據網媒「香港01」報道，涉事補習社位於佐敦，本報昨多次致電有關補習社，未有人接聽。

有家長稱相信校長為人

本報昨於放學時間接觸德信學校部分家長及學生。家長陳太認為對校長的指控是「莫須有」，質疑「（校長）上任這麼久，沒理由為了少少錢（犯案）」。家長蔡先生表示校方只稱校長請病假，未再交代原因，自己不太清楚事件，強調「我相信校長，我相信他的為人」。

有該校小六學生表示，以往校內沒有發生泄漏試題事件，「都是公布考試範圍，大家溫書」，若證實有人試前泄露試題，部分學生經補習得知答案，會感到不公平。該小六生又說：「即使背答案，也不會全都記得。」