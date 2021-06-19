博物館職員攝飛虎隊 阻差罪成囚半年

鄭官裁決時稱，被告陳志華（43歲）當日協助涉案警員A在歷史博物館內找勘察點，警員A被拍攝時只有被告在場，被告的上司認出在網上流傳的錄音為被告聲線，遂肯定被告是拍攝照片及錄音的人，而警員A曾向被告稱不想博物館外的人看到他們的行動，故被告必然得知警方行動要保密。

官稱必知警部署要保密

被告仍向示威者通風報信

鄭官說，現今科技發達，不論是將相片傳送給親友或親自上傳至網上，被告理應預計到會在網上廣傳，惟他仍藉照片及錄音向「手足」通風報信，令警方勘察點曝光，延誤部署。

對於辯方爭議有關控罪過分限制市民在網上發布照片的權利 ，鄭官認為被告並非記者，僅為博物館員工，其行為是「通風報信」，明顯遠超憲法下表達自由的界線，與辯方所稱會剝奪公眾知情權等無關，故不接納其辯解，裁定被告是故意阻撓警員A，罪名成立。

辯方求情稱，被告前年已宣布破產，因本案而失去工作，透露他因椎間盤突出而將做手術；本案不涉暴力，被告非有預謀，望法庭先索取社會服務令報告再判刑。

鄭官稱當時正值理大事件，「眾所周知發生咩事啦？軍火庫一樣！幾多人聚集！」、「咁大嘅公眾秩序受影響，度度封晒路」，反問「仲有咩offence（罪行）比呢個更加嚴重呢？」，基於案情嚴重、被告無悔意，最終判處即時監禁。

【案件編號：KCCC 1122/20】

（反修例風暴）