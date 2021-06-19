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港聞二

無警出庭作供 控方：控罪涉及時間警不在場

【明報專訊】回顧歷時24天的審訊，庭上焦點除在6名被告所作所為，亦包括主審法官對控方的嚴厲批評，例如曾斥控方準備不足，又質疑控方將與控罪無關的7．16元朗放映會放在開案陳辭作為襲擊事件的起源。另一焦點則是控方沒傳召任何一名警員出庭作供，令本案成為一宗「無警審訊」。

控方原先準備傳召拘捕、剪片及辨認被告的警員出庭，但中途改以書面方式呈遞口供。對於不傳召到場警員出庭，主控官在庭外表示，因警察抵達至離開的時間，即晚上11時15分至11時43分，並非控罪相關時間。

不過翻查監警會就7．21事件的報告，當日有兩名警員在元朗站的車站控制室觀察，負責匯報任何異常情况。到底有無警員目擊事件發生？有作供證人親眼看到警察到達及離開元朗站，當時警員為何選擇離開？這是審訊未能解答的問題。

呈堂片現另一施襲者 未知警緝捕否

是次審訊中缺少的不止是警員，還有消失的傷者及施襲者。庭上播放片段拍攝到一名年輕白衣女子倒臥在地，法官曾主動關注該女子是否證人之一，但主控官表示警方沒有其資料。另外，庭上多次播放「立場新聞」的直播片段，當中清楚拍到一名穿粉紅色襯衣的施襲者，有傳媒稱此人疑是以售賣西瓜而聞名的小牛農莊莊主陳志祥。

陳志祥有否被捕或被通緝，警方回覆查詢時無正面回應，僅重申一直鍥而不捨調查，沒有放棄任何線索。

警方稱，就事件已拘捕63人， 15人被控參與暴動。涉及8名白衣人一案現已裁決，另外7人則包括立法會前議員林卓廷，連同林在內的5名被告早前表明不認罪，案件排期於2023年3月27日開審。

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗721事件 721白衣人襲擊 反修例運動

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