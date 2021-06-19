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裁決前3人庭外自言無辜 「飛天南」聞判落淚

【明報專訊】7．21元朗白衣人暴動案審結，首批不認罪的白衣人來到宣判一刻。昨日開庭前八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌、「飛天南」吳偉南及黃英傑均重申自己無辜，其中鄧英斌談及當天發生的事時更略帶憤怒說：「邊個啱邊個錯，你哋知㗎嘛！」又反問「佢哋嗰班人搞完西環，入嚟元朗搞，你唔問吓搞事嗰班人？」

鄧英斌強調自己是元朗居民，當天只是保衛家園，着記者認清事實。被問到擔不擔心裁決結果，鄧說：「你問我做咩啫，你問個官啦，呢啲嘢睇官嘅啫。」

剛好經過的吳偉南亦向記者稱自己無辜，當日是途經現場；又稱「個官咁樣」，對裁決有最壞打算，但凡事會向好的方面想。另一被告黃英傑則稱以平常心面對裁決，強調「我咩都冇做過，不過我話無辜你都唔信啦」。

至中午時分，首被告王志榮首先被裁定罪名不成立，他步出法庭時不發一言離開法院。王的代表大律師關唐利認為判罪結果「正常」，是預期之內，算是還被告清白。關表示審訊期間有壓力，因本案較多人關注。被問到今次判案結果是否還社會一個真相，他不予置評，「因為法律很奇怪，之後有時間再慢慢傾」。

家屬聞判喊「無天理」 與旁聽者口角

其餘5名被告下午陸續被裁定罪成，吳偉南聞判後不禁落淚，其兩名女兒不斷哭泣，其中一女趁暫時休庭期間隔着犯人欄跑上前攬着吳，吳拍一拍她膊頭，將自己戴着的頸鏈交給她，女兒在庭外哭說：「爸爸身體唔好。」

其他被告家屬聞判後流淚，大叫「無天理」、「邊有黃到咁？」一度與旁聽席其他巿民有口角，家屬怒罵：「遲早被天收。」有巿民笑言：「𠵱家就真係被天收。」

（反修例風暴）

相關字詞﹕飛天南 區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪 元朗721事件 反修例運動

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