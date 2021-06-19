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「縱罪成未還公道」 證人：應獨立調查

【明報專訊】7．21當日以身軀保護受襲「立場新聞」前記者何桂藍，被白衣人追打及圍毆導致上唇裂傷需縫7針，這些經歷由證人A在庭上一一細說。A先生接受專訪稱，即使案中白衣人全部罪成，都不能還他一個公道，「成件事仲係唔清唔楚，都未做到市民心中所想的獨立調查」。在他眼中，7．21事件對整個社會傷害極大，要修補這個傷口，他相信獨立調查仍是出路之一。

昨日無罪釋放的首被告王志榮，是被指以金屬垃圾桶蓋襲擊A的白衣人。對此A接納法庭裁決，因他本來都不肯定王就是襲擊他的人，亦強調「我本身對法庭無咩期望」。

警署認人 被安排與疑犯處一室

對於受襲，A形容是「無奈、無辜、無語」，因他只是一名乘西鐵途經元朗站的路人。事發後一個月，A獲安排到警署認人，他說「成件事好奇怪」。他記得，當他和其他證人到達警署後，是與疑犯共處一室，同場的民主黨莊榮輝不滿，即時向警方投訴。A表示，有證人因此沒再出席之後的認人手續，「我諗佢覺得好似畀警察玩咁，無信心就無再嚟」。

是次審訊沒有警察出庭作供，A覺得當日的警方指揮官理應出庭作供，例如曾現身元朗站的時任八鄉指揮官李漢民，「起碼要搞清楚件事，令件事嘅圖像清楚啲」。

當日真相多未明 非法庭能解決

裁決之前A被問到，若案中6人均罪成，是否還了自己一個公道？「我哋先唔好期望法庭有一個判決，然後就一天光晒。」A解釋，當天很多事情真相未明，加上事件對社會傷害極大，這一切非法庭所能解決。A仍相信，社會的傷口要修復及和解，獨立調查仍是方向，但他不忘補充：「喺𠵱家呢個制度下無可能做得到。」

元朗站襲擊事件中，亦有不少傷者未有出庭作供，任職傳媒攝影師的Jade（化名）便是其中一人。他早前收到本案的證人傳票，警方原通知他開審當天要到庭，但開審前一天卻通知他不用出庭，因對警方沒信心，開審當天他特意來到法庭，向案件主管確認此事。

拍下施襲者未見拘捕

攝影師：對警絕對失望

「我無咩創傷，但我對香港警察係絕對失望」，這是Jade對當日事件的最大感受。當晚他11時到達元朗站，甫舉機拍攝即被多名白衣人包圍並以藤條擊打，其中一人更搶走他的攝錄機並「掟落樓」。他其後向到場警察求助，警察卻說：「我𠵱家處理緊第二啲嘢，唔得閒招呼你。」他其後未能尋回攝錄機，卻神奇找回機內記憶卡，並將拍攝到施襲白衣人容貌的影片交予警方。事後他參與了兩次警方安排的認人手續，不過兩次都未能認出襲擊他的人，他懷疑警方拘捕的根本不是襲擊他的人。

「明明影到晒，我覺得佢哋無理由一個都拉唔到。」事隔近兩年，警方仍未拘捕當日襲擊他的人，他對於最終能否尋回公道感到悲觀：「我相信係唔會搵到。」

明報記者 夏浩彬

（反修例風暴）

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