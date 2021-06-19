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7‧21白衣人暴動案 5人罪成1罪脫 官：林卓廷只安撫他人沒搞事 被告指控毫無道理

【明報專訊】2019年7．21元朗白衣人襲擊事件，8名男子被控暴動及有意圖而傷人等罪，當中兩人承認暴動罪，6人不認罪受審。經過24天審訊，區域法院法官葉佐文昨裁決指出，未能證明首被告王志榮就是片中施襲者，裁定罪名不成立；其餘5人的暴動罪及有意圖而傷人罪全部成立，還押候判。葉官於裁決反駁，有被告當時指罵閘內的時任立法會議員林卓廷「搞事」，但片段所見林只是在安撫他人，沒有「搞事」，有關指摘「毫無道理」。

5名罪成被告為黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基（見表），連同兩名早前認罪被告林觀良及林啟明，葉官稱會先為眾人索取背景報告，押後至7月13及14日分批聽取求情，7月22日判刑。

葉官昨日由上午開始宣讀判辭，至下午才完結，共用了逾3個半小時。案件分為3次襲擊事件，第一次為元朗站大堂及月台襲擊，發生於晚上10時40分至11時14分，涉及王志榮、黃英傑、鄧英斌及蔡立基4人，葉官裁定黃英傑為鼓勵者；鄧英斌及蔡立基則以主犯身分參與暴動及傷人。

次被告指罵黑衣人 縱未施襲屬鼓勵

葉官指出，黃英傑案發時指罵閘內的林卓廷「搞事」，但片段所見林正安撫他人，表示已報警，叫人不要離開，可見林沒「搞事」，有關指摘毫無道理。相反，黃不斷指罵閘內黑衣人，卻從未指罵旁邊手持藤條施襲的白衣人，雖然他沒有襲擊行為，但其行為被白衣人看在眼內，是在鼓勵白衣人打黑衣人。

村長稱保衛家園 官：應在村口非元朗站

至於鄧英斌，葉官稱他手持木棍與20名白衣人一同進入元朗站，對於辯方辯稱鄧身為八鄉村長，因保衛家園才到場了解情况，葉官反問他若要保衛家園，理應留在村口或報警而非前往元朗站，「唔通所有去元朗站嘅人都係去八鄉搞事？」葉官認為，鄧在大堂和月台手持木棍，亦以鼓勵角色參與暴動和傷人。

而就蔡立基，葉官認為其衣著獨特；片段中「依起棚牙」的樣子兇神惡煞，笑容獨特，比對過真人，葉官肯定片中人就是蔡立基，因他與白衣人一起施襲，肯定他有參與暴動及傷人。

被打男子沒反抗 飛天南自衛說法不實

第二次襲擊事件發生在元朗站J出口下方、英龍圍外，時間為零時零分至零時20分，涉及被告鄧懷琛及吳偉南。對於辯方爭議鄧的身分，葉官稱證人近距離看到鄧的容貌，加上他在庭上的比對，肯定片段中持棍打人的就是鄧。

至於「飛天南」吳偉南，他自辯稱當日一名叫「Kitty姨」的村民向他說黑衣人來拆祠堂，他擔心黑衣人傷害村民，才充當「和事老」叫雙方和平散去。葉官指出，吳並非村民或執法人員，更稱當時趕着送燉蛋給女兒，留在現場無補於事；且他單憑他人一句說話，未有了解情况就推撞黑衣人，其證詞不合理。

葉官續稱，片段可見當時吳在一男子手上奪走木棍，並揮棍襲擊一名倒在地上、戴頭盔男子，當時男子沒有反抗和挑釁，吳解釋自衛及沒打中男子的說法「不盡不實，一派胡言」。對於辯方稱吳和鄧不認識彼此，葉官反駁，吳當時曾拍鄧的手臂，兩人有眼神接觸及對話，認為兩人當時在相認，並連同「Kitty姨」及其他白衣人共同破壞社會安寧和傷人。

鄧懷琛伸手白衣即行動 屬指揮角色

最後第三次襲擊事件，只涉及鄧懷琛一人，襲擊發生於零時29分至零時32分，白衣人拉開捲閘第二度衝進元朗站。葉官稱，鄧多次站在白衣人圍毆黑衣人的位置，其間更一度伸手，有白衣人見狀即追打黑衣人，反映他是指揮者角色，並非辯方所指的旁觀者。葉官最終裁定黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基全部罪名成立。

至於王志榮，葉官認為他與呈堂片段中人面容不完全相像，且未能在其家中搜出片中人所穿上衣，裁定罪名不成立。

【案件編號：DCCC 888/19、DCCC 11、734/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 林卓廷 串謀有意圖而傷人罪 飛天南 有意圖而傷人罪 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例運動

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