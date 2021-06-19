商場即推優惠 料拉動經濟增長0.7百分點

有關支付平台昨宣布推出不同優惠，其中AlipayHK（支付寶香港）會推出總值逾10億元的用戶購物優惠；八達通稱投放逾1億元派送每位高達118元八達通增值額及優惠；WeChat Pay HK稱與商戶合作推出優惠，而Tap & Go暫未有公布。

新鴻基地產表示，旗下12間商場以消費券支付工具消費滿2000元，可獲200元贈券。信和集團指旗下8間商場推總值逾2000萬元的優惠及抽獎。

政府消息人士表示消費券對經濟增長0.7個百分點的提振作用，是早前分5個月內每月發放1000元消費券計算，現時容許用消費券乘交通工具，且若以八達通申領最後1000元無限制用途等，或替代原有消費，但難計算涉及金額，要視乎用八達通登記領取數目，現時未能評估影響。

學者：僅替代原有消費 經濟效益有限

中大商學院高級講師李兆波表示，若市民將5000元作替代消費，用在本來開支而沒額外消費，或未能達至消費券可為經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。

批發及零售界議員邵家輝相信，消費券為期約6個月，即平均每月約60億元投入消費市場，對市場定有提升作用。他又說市民乘交通工具外出，始終都消費，最重要是市民開心。