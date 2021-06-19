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違規商戶或剔出計劃 居院舍在囚者可領

【明報專訊】被問到政府會否阻止商戶協助客人將消費券套現時，財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨表示，4個營辦商將就消費券加強監察商戶的交易情况，如商戶有違規行為，不排除把他們剔出計劃外，若發現有商戶合謀欺詐或涉嫌犯法，將交給執法當局跟進。

可否完全阻套現？ 政府稱加強監察

王學玲表示，由於支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK會分開用戶的消費券餘額和錢包餘額，即消費券是獨立於用戶平日用的電子錢包，在一個特別的「櫃桶」，以限制其用處及設立限期，因此可防止套現。

至於八達通卡，王表示用作領取消費券的八達通卡登記後，不可將儲值額轉至錢包，以防用戶藉此套現，直至用戶用完5000元的消費券總額，對於營辦商是否可完全阻止「套現」，王稱營辦商會加強監察。

被問到如何得知市民有否在外地網站消費，王學玲稱營辦商通過交易，可知道使用其支付工具的商戶是否本地商戶，例如有關商戶是否有本地商業登記。

此外，在本地院舍居住的市民、在囚人士都合資格領取消費券。王學玲表示，下周將舉行簡介會，向院舍負責人及相關非政府機構說明計劃詳情。她希望市民可自行登記，有需要則找可靠的親友幫忙，對於有特別需要的市民，將採取現金發放計劃的模式處理，例如現時透過監護人或委託人領取綜援或公共福利金的市民，將由社會福利署發信給他們，代有特別需要的市民領取消費券。

至於在囚人士，王學玲表示他們可向懲教署索取一張特別表格申領消費券，合資格者可指定一個儲值支付工具，自己使用或給家人使用。

相關字詞﹕消費券

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