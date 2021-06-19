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八達通消費券 第3期千元「任用」可套現 7‧4起登記8月起領取 用途擴至公共交通

【明報專訊】政府昨公布消費券計劃詳情，市民可於下月4日起登記，分期獲發放共5000元消費券，第1期2000元最快8月可領取。財政司長陳茂波表示，聽取民意後，擴大消費券適用範圍至公共交通費，市民亦可同時領取交通補貼。他說因應不同支付工具技術系統的限制，八達通要分3期發放，首兩期各發2000元，於指定日期前用完後，才可獲發最後一期的1000元，但最後一期不設使用時限及用途，包括繳交政府費用等原本不可用消費券的交易類別。據悉，市民獲發最後一期1000元儲值額後，更可退卡並取回按金及餘額「套現」。

陳茂波在今年2月的《財政預算案》宣布推出消費券計劃，目的是推動消費並提振經濟，預計720萬人受惠，涉款360億元。陳茂波昨表示，市民在7月4日至8月14日期間，可透過電子或書面表格登記，7月17日前完成電子登記，最快8月1日可獲發第1期2000元的消費券（見右表）。陳估計，最終行政費遠低於原來估算的6億元，但具體數目要待計劃完成後計算。

使用期限約5至7個月

八達通第3期不設限

市民登記時需選定儲值支付工具的營辦商領取消費券，即支付寶香港（AlipayHK）、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HK或八達通，首3個營辦商分兩期發放，市民須在獲發第1期後的5個月內用完全部金額，該3個營辦商會分開處理用戶的消費券和錢包餘額。

至於八達通則分3期發放，不會分開顯示消費券及非消費券的消費金額，但八達通內部會分開計算；用戶要在指定期限內，將第1、2期發放的共4000元用於適用範圍，才可獲發最後1000元，陳茂波稱八達通會以短訊提醒用戶盡快使用，以免不能獲發1000元。

雖然政府指消費券不可兌換現金，亦不可繳交政府費用或捐款，但問到八達通用戶收取最後一期的1000元儲值額後，是否用途不受限制及沒使用時限時，陳茂波和同場的財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲均點頭示意，王隨後補充，最後一期的1000元如何使用，可由持卡人平常如何用八達通卡一樣來決定。政府消息人士表示，八達通用戶可自行決定如何使用該1000元，更指若用戶領取1000元後向八達通退卡，可取回按金及卡中1000元儲值額，而用戶領取儲值額後向其他人轉售八達通卡亦不違法，只是失去領取其他儲值額機會。

議員：若可套現「派錢更好」

問到市民可用消費券搭車並可領取交通補貼，是否「雙重補貼」，陳茂波稱聽取不同意見後，認為市民出街消費需搭車，而交通費補貼有門檻，並非所有人受惠，消費券適用於交通費，人人可參與是公平安排。

市民登記消費券需聲明在港居住，除非有特殊原因曾經不連續居港，王學玲表示市民提交特殊原因後，當局會與入境處核實資料，並已聘用德勤•關黃陳方會計師行抽查。

民主黨經濟及工商事務發言人陳堡明認為，消費券可用於交通費本來無問題，但政府分期發放的金額有限，市民用在交通費後，已沒有太多可額外消費的金額。對於八達通最後發放的1000元不受使用限制，甚至可套現，陳堡明表示驚訝，「一定派錢更好」。

民建聯主席李慧琼相信，涵蓋交通費與技術有關，指存入消費券金額入八達通後，不准市民用在交通費，恐怕難做到，而幫補市民是消費券目標，認為這個做法已平衡各方需要。

明報記者

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