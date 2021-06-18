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2021年6月18日星期五
港聞二
稱被告受僱沒案底 屬單一事件 查冊《大公》記者准簽保 控方：標準同蔡案
與蔡玉玲案同官同罪 記協質疑檢控雙重標準 律政司：需被告願簽保
失業率降至6% 重回一年前水平
前義勇軍藏信號槍爆炸品囚7月
司法機構60空缺 佔編制約三成
過往判案同被投訴 法官何俊堯鄭紀航調職
輪公屋逾3年者獲津貼 每月1300至3900元 計劃為期3年
公務員學院院長一職 政府申開D6位 月薪27萬
運署驗車大樓電腦疑被入侵
兩大商會打針抽獎7月登記 多輪抽獎 商會稱愈早接種機會愈多
臨時醫院運作4月收650病人 高峰1日138人
七成食肆換氣空氣淨化登記達標
女子墮樓揭毒案 劏場大王認藏毒
理大外圍暴動案首判刑 兩青年囚32月 官：現場距離遠 不考慮理大內事情
同日另一暴動案 稱赴理大為救被困妹妹 被告：不支持示威
金鐘衝突 女經理認暴動囚2年8月
男生自行抗辯 藏激光筆脫罪
前港腳卓耀國做收數 認刑毁判感化
尊子漫畫
【Emily】申5000蚊開fb 分區會被轟離地 話因要外判公關
【Emily】9局長赴廠商會典禮 林太：叫開會都無咁齊
【Emily】「洗廁所」機械人 兩分鐘洗一個
【Emily】黃文萱交還議辦：千萬個捨不得
【Emily】評石娟舌戰 嫻姐多謝禮謙「鼓勵」
【Emily】民記會慶大抽獎 領獎先要打兩針
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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