金鐘衝突 女經理認暴動囚2年8月

【明報專訊】前年9月29日「全球反極權遊行」後，示威者在金鐘一帶集結，過百人被捕。30歲女出版社行銷經理當日戴頭盔、面具等裝備身處示威者中，逃走時被捕，早前在區域法院承認一項暴動罪。法官昨日判刑時稱，案發時發生的暴力程度「極為嚴重」，判刑須考慮整體情况，非只考慮被告行為，故判處她監禁2年8個月。
官：須考慮整體 非僅被告行為
被告黎曉曈（30歲）承認於2019年9月29日，在金鐘道一帶連同他人參與暴動。暫委法官周燕珠表示，判刑須考慮整體情况，非只考慮被告行為，當時約500名示威者以破壞、威嚇及挑釁的形式聚集，包括擲汽油彈、擲磚、照射激光等，其中汽油彈是「致命地危險」，可透過縱火來殺人或令他人嚴重受傷，激光筆亦可影響警員眼睛。
周官稱案發現場為商業中心樞紐，被告和其他示威者與警對峙時，戴上頭盔、面罩、眼罩等裝備掩飾身分，令警方調查難度增加，依據案例須判具阻嚇刑罰；但考慮到無證據顯示有人受傷或財物損毁，而被告在還押時有深切反省，已付上無法照顧雙親的代價，扣除被告認罪、過去曾參與慈善工作的減刑，終判處被告囚2年8個月。
辯方早前求情透露，被告母親2018年時患上子宮癌而做手術，被告需照顧及供養雙親。另被告過往熱心慈善，例如曾到內地偏遠山區做義工。