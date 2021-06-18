金鐘衝突 女經理認暴動囚2年8月

官：須考慮整體 非僅被告行為

被告黎曉曈（30歲）承認於2019年9月29日，在金鐘道一帶連同他人參與暴動。暫委法官周燕珠表示，判刑須考慮整體情况，非只考慮被告行為，當時約500名示威者以破壞、威嚇及挑釁的形式聚集，包括擲汽油彈、擲磚、照射激光等，其中汽油彈是「致命地危險」，可透過縱火來殺人或令他人嚴重受傷，激光筆亦可影響警員眼睛。

周官稱案發現場為商業中心樞紐，被告和其他示威者與警對峙時，戴上頭盔、面罩、眼罩等裝備掩飾身分，令警方調查難度增加，依據案例須判具阻嚇刑罰；但考慮到無證據顯示有人受傷或財物損毁，而被告在還押時有深切反省，已付上無法照顧雙親的代價，扣除被告認罪、過去曾參與慈善工作的減刑，終判處被告囚2年8個月。

辯方早前求情透露，被告母親2018年時患上子宮癌而做手術，被告需照顧及供養雙親。另被告過往熱心慈善，例如曾到內地偏遠山區做義工。

【案件編號：DCCC294/20】

（反修例風暴）