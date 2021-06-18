同日另一暴動案 稱赴理大為救被困妹妹 被告：不支持示威

稱兄妹自幼遭母打 互相支持

事前收妹求救像哭訴遺言

報稱侍應的第5被告蔡潤庭（24歲）表示父母離異，與胞妹小時候曾被媽媽及其男友毒打，兄妹倆一直互相支持。他說，案發當日工作至晚上8時，突然收到胞妹電話稱被困於理大7樓的課室，門外的人行為失常、多人叫囂，她要用雜物堵塞門口。蔡形容個性堅強的胞妹像泣訴遺言，叮囑被告好好照顧屋企人，蔡遂安慰胞妹，稱會找方法找她。

稱戴手套急救包 為爬坡覓路

蔡稱之後致電父親交代情况，父親駕車接載他到理大附近，但當時只能抵達旺角。蔡當時亦向一名熱中社運的友人求助，友人指示他可從加士居道土地審裁處旁的斜坡覓路前往理大，並借了黑衣、手套、急救包等裝備給他，以方便蔡攀爬。控方盤問時質疑，蔡若急切營救胞妹，理應直接找她而非找友人，蔡又沒有致電胞妹確認位置。蔡解釋，胞妹手機電池快將耗盡，當時打算進入理大校園才致電給她，且已作最壞打算要「逐棟逐層」找尋。

本案共5名被告為郭俊明（24歲）、羅煒棟（32歲）、姚俊暉（35歲）、丁培基（27歲）及蔡潤庭（25歲）。案件將於7月3日作結案陳辭。

【案件編號：DCCC 1056/20】

（反修例風暴）