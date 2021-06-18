理大外圍暴動案首判刑 兩青年囚32月 官：現場距離遠 不考慮理大內事情

兩人認罪 官指事件規模細

被告為建築工人施英濠（24歲）及文員文自強（21歲），兩人承認於2019年11月18日，在油麻地加士居道近佐敦道一帶參與暴動。法官李俊文判刑時引述首被告的求情稱，當日他在上班途中看到網上的虛假消息，誤信謠言以為警方和解放軍會攻入理大，一時衝動才到現場，再受現場高漲情緒影響，才會架設路障，一心只想保護他人，沒有傷人意圖。

李官表示，他接納本案為突發事件，且規模不大，只涉及約50人，過程只有20分鐘，亦沒有人受傷；而當時附近已因理大事件而封路，事件對公眾和交通滋擾不大。李官又引述2016年旺角大衝突的楊家倫案及鄧浩賢案，稱本案嚴重程度較該兩案輕。

對於兩被告的行為，李官稱首被告在人群前排被制服，被搜出刀和槌，但無證據顯示當時有人曾使用刀和槌，考慮到首被告為建築工人，接納物件為其工作的工具。至於次被告在逃跑時試圖棄置一枚懷疑汽油彈，雖無證據證明他參與擲汽油彈，但仍有使用風險。

首被告做地盤

官接納藏刀槌為工作

李官認為兩被告並非帶領和煽動者，雖然兩人角色不同，首被告正面衝擊警方防線，次被告則管有汽油彈，但罪責分別不大，會判處相同刑罰，以51個月監禁為量刑起點，認罪扣減三分之一刑期後，因兩被告無刑事紀錄、尚算年輕、有正當職業及家人支持，酌情再減刑兩個月，終判處兩人監禁32個月。

【案件編號：DCCC561/20】

明報記者

（反修例風暴）