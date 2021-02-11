臨時醫院運作4月收650病人 高峰1日138人

北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）今年2月26日啟用，截至5月31日曾接收約650名病人，約一成至一成半病人使用抗病毒藥物或聞氧氣治療，4%（不足30人）需轉送至其他急症醫院，當中一半人因病情轉差、聞高濃度氧氣需轉院，另一半人因其他需要轉院。病人平均住院10至14日，最長達4周，這些人因病毒量低，需較長時間製造抗體。

在臨時醫院工作的瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊表示，該院使用高峰期為3月至4月，當時爆發健身群組及K11 Musea染疫群組，最多一日有138名病人留院，當時需啟用5座病房大樓及佔用7個病房。臨時醫院原本有6座病房大樓，共136間病房及816張牀。

現多接收輸入個案 須單獨隔離

中心現時主要接收輸入個案，個案須單獨隔離至出院；本地個案完成變種病毒基因排序前亦要單獨隔離。中心在6月擴大接收穩定個案的年齡範圍，由16至65歲，上調至85歲，亦會接收不確定個案。中心現會與亞博治療中心合作演習，預備應對疫情爆發。

護師難忘與印裔病人雞同鴨講

威院中央護理部資深護師陳曉珊稱，照顧輸入個案時曾發生「雞同鴨講」的趣事。她憶述，曾指導不諳中英文的印度裔女子留小便樣本，護士需親身示範動作，讓印度女子明白取樣程序，笑言「有少少尷尬」。

她提及，臨時醫院病人亦有情緒問題，一名30多歲男病人在病房哭泣，原來他擔心初步確診的5歲兒子單獨在聯合醫院治療，會「喊到拆天」，醫管局最終安排父子同住大埔那打素醫院家庭病房團聚。