兩大商會打針抽獎7月登記 多輪抽獎 商會稱愈早接種機會愈多

登記一次 未中獎自動參加下輪

香港總商會及廠商會將分別推出疫苗抽獎，年滿18歲、持香港身分證、已接種兩劑新冠疫苗者合資格登記，市民只需登記一次，無中獎者會自動進入下輪抽獎。

總商會7輪抽獎總值3000萬

香港總商會在7月22日至9月30日推出共7輪疫苗抽獎，每次抽獎前會公布該輪獎品名單，市民可於7月2日至9月29日到相關網站登記。獎品總值逾3000萬元，包括3輛平治房車（每輛價值約50萬元）、500張港鐵全年車票、國泰商務客位機票、文華東方酒店住宿、六福珠寶100條金鏈等。

廠商會在8月30日及9月29日舉行兩輪疫苗抽獎，市民可在7月18日至9月18日期間，在「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的流動應用程式登記。獎品總值約500萬元，兩輪抽獎頭獎均是100萬元預付卡簽帳額；第二輪抽獎有一份二獎70萬元預付卡簽帳額、一份三獎30萬元預付卡簽帳額，以及超過200萬元的其他獎品，包括永東集團（國際）有限公司送出1000張香港往大灣區各地的單程車票等。

另外，深水埗各界慶典委員會聯同90多個團體下月至9月30日推出疫苗獎賞，送出2000萬元的餐飲購物優惠，涉及區內多個商場，詳情稍後公布。

明報記者

（新冠疫情）