公務員學院院長一職 政府申開D6位 月薪27萬

政府表示，有迫切需要開設院長一職，以便在學院成立初期加強領導，為學院進一步規劃和發展訂下方向，以及推動學院發展和推行各項有關公務員的培訓計劃。當局稱十分重視公務員培訓工作，而院長的職責範圍廣闊而複雜，因此院長一職需屬較高職級，他將直接向該局常任秘書長負責。

至於任職要求，政府表示，院長須具備專業背景、豐富經驗、遠大視野和工作熱枕，以領導學院員工制訂並實施培訓策略；該人亦須與時並進，能辨識公務員面對的挑戰和機遇，以及相關的培訓需要和解決方法。有傳聞日前引述消息，指明年4月退休的副警務處長（管理）郭蔭庶有機會擔任公務員學院院長。此外，政府建議為院長開設一個屬非首長級常額職位的高級私人秘書職位，年薪開支總額約61.3萬元，當局稱已預留足夠款項支付相關職位開支。政府在2018年《施政報告》宣布，選址觀塘興建公務員學院，計劃預計明年開始動工，2026年底完成。