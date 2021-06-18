輪公屋逾3年者獲津貼 每月1300至3900元 計劃為期3年

運房局昨日公布計劃細節，金額參考今年2月生效的綜援租金津貼最高金額一半水平，按住戶人數劃分，單身長者每月獲1300元，2至6人或以上家庭獲2250元至3900元不等。

最快7月底領取 房署：非租津

房屋署本月底向約9萬名截至7月已輪候公屋逾3年的住戶，郵寄通知書及申領表，住戶連同銀行帳戶證明文件等遞交後，最快7月底領取津貼。津貼每月底透過銀行轉帳發放，直至住戶獲首次編配公屋為止，署方日後每月底向翌月合資格住戶發放通知書及申領表，以該住戶公屋申請「相應登記日期」作準；持有「綠表資格證明書」、居於房委會或房協出租單位的租戶或認可住客，以及居於中轉房屋的人，不符申領資格。

運房局常任秘書長、房屋署長王天予稱，因計劃初期需一次過處理約9萬份申請，料需1至3個月，若申請未能一個月內處理，首次發放津貼時會補回未及發放金額。運房局又稱計劃至2024年年中，政府會在推行後適時檢討。

整項計劃早前獲批81億元非經常開支，當局稱2021/22年度將動用15億元。被問到津貼水平是否足夠，王天予稱計劃並非租津，只提供額外紓緩，不一定用作交租，認為金額合適；又稱其他部門亦推資助，形容「要全數幫晒未必做到」。

劏房租金管制尚未實施，被問到會否擔心業主趁計劃推出而加租，王沒正面回應，只稱當局正「密鑼緊鼓」草擬劏房租管法例，預計本立法年度提交立法會並通過，冀日後兩者結合實施，但稱香港始終是自由社會，「可做到的都會盡量做」。

劏房戶：略幫補 惟憂業主加租

一家三口輪候公屋約6年的陳女士，仍未獲任何公屋編配，現以月租5000多元租住深水埗約120平方呎劏房。她說，若獲2700元津貼（3人住戶），可幫補一半月租，認為有一定幫助。由於沒與業主簽租約，她擔心業主得悉自己可領津貼後會加租，屆時或難負擔。

關注平台：漠視非長者單身申請者

全港關注劏房平台認為，現金津貼水平未能有效支援面對貴租的劏房戶，亦無法保障住戶津貼不被業主蠶食。平台又指出，非長者單身公屋申請者在計分制下，動輒輪候逾10年，認為當局不向非長者單身申請者發放津貼，是無視他們的租金負擔及生活壓力。