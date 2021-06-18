司法機構60空缺 佔編制約三成

根據司法機構文件，截至今年3月31日，法官及司法人員職位編制共有222個，當中有162個職位有人填補，餘下60個職位空缺。其中裁判法院、專責法庭及其他審裁處的人手不足問題最嚴重，共有28個職位空缺；其次是高等法院聆案官辦事處，有13個空缺；高院上訴庭及原訟庭共有10個空缺；區域法院聆案官辦事處另有9個空缺。

大律師：反修例判決爭議或令人卻步

司法機構：去年11月展開招聘

司法機構表示，新一輪招聘各級法院法官及司法人員的工作，已於去年11月起展開。司法機構正公開招聘原訟庭法官及區院法官，將於今年下半年展開常任裁判官的招聘工作。

大律師蘇俊文表示，民事和刑事案件近期持續積壓，加上2019年6月開始，有大量反修例案件在法院審理，導致法官和裁判官的人手「供不應求」。他表示，社會氣氛對法官招聘工作有一定影響，尤其是反修例案件的判決不時惹起爭議，有市民誤解法官判決就訴諸投訴機制，甚至有人恐嚇和人身攻擊法官，「法官無論點判都畀人鬧、畀人施壓，當然做得唔開心」，難以估計有多少律師想投身法官行列。