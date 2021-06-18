失業率降至6% 重回一年前水平

特首林鄭月娥昨出席中華廠商會第42屆會董會就職典禮時提到，剛公布的3至5月失業率及就業不足率下跌，「好消息令人鼓舞」，但要持續努力「保住良好勢頭」，反覆的疫情拖慢經濟復蘇，政府會繼續抗疫，鼓勵市民接種疫苗，並加大對商界及中小企支援，協助發掘商機。她續說，港人需抓緊「十四五規劃」的綱要，積極融入國家發展大局，亦要把握大灣區機遇。

旅遊消費建造業明顯改善

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2021年2至4月的6.4%回落至3至5月的6%，就業不足率由3.3%降至2.8%。失業人數由24.75萬減至23.33萬，跌幅約5.7%；就業不足人數由12.66萬下跌至10.74萬，減少約1.92萬人。

按行業分類，今年3至5月期間，除郵政及速遞的失業率上升，其餘大部分均下跌，當中與消費及旅遊相行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率跌0.5個百分點至9.4%，當中餐飲服務活動業的失業率跌0.8個百分點至11.3%。而屬失業重災區的建造業亦有改善，3至5月失業率為10.3%，較上期2至4月下降0.6個百分點。

學者料未來續跌 復蘇需通關

中大商學院高級講師李兆波表示，近月本港及外國疫情均放緩，加上疫下本地消費模式漸成新常態，各行業對前景恢復一定信心，增聘人手，料失業率持續下跌，但認為跌幅會稍放緩。對於失業率會否進一步回復到疫前水平，他認為只有通關才有望達到。

勞福局長羅致光表示，隨着經濟復蘇和本地疫情減退，3至5月失業率進一步改善，總就業人數較上一期（2至4月）增8400人至363萬人。

羅致光說，隨着經濟持續復蘇，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場壓力應會逐步紓緩。由於不同行業復蘇步伐不一，部分行業失業率或需較長時間才能返回疫前水平。為創造有利條件使經濟全面復蘇，社會須齊心協力令疫情受控，並積極參與疫苗接種計劃。