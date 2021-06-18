與蔡玉玲案同官同罪 記協質疑檢控雙重標準 律政司：需被告願簽保

蔡玉玲就前年7．21元朗襲擊事件製作專題報道時，為辨認襲擊者而兩度查冊，她與車主的訪問內容及該車的登記公司英文名事後在《鏗鏘集：7．21誰主真相》播出。《大公報》記者黃偉強疑被一輛車跟蹤，故查冊找出車主，並將資料刊於報道。兩人在申請時均剔選「其他有關交通及運輸事宜」用途，事後均被控「明知而在要項作出虛假陳述罪」，蔡以控罪形式被控，黃則為傳票控罪。

蔡案控罪形式罰6000 本案票控

兩案同由主任裁判官徐綺薇審理，蔡否認控罪受審，被裁定罪成罰6000元。至於黃偉強案，控方昨提出以簽保守行為處理獲批，控罪被撤回。

楊健興認為，兩案檢控方式不同已難以理解，兩人除媒體背景、涉及的事件不同外，均是面對同一罪行，對於蔡玉玲被控早已感到荒謬，「同一個官，同一條罪」，一人判罰款，另一人可獲撤控，反問「檢控政策、準則係咩？」質疑律政司檢控雙重標準，或有政治考量。

律政司不評論個別案件，稱假若案中被告不願意接受簽保守行為安排，就未必適合以此方式處理。蔡玉玲稱其案件正上訴故不便評論。本報就事件向《大公報》查詢，截稿前未有回應。