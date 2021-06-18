稱被告受僱沒案底 屬單一事件 查冊《大公》記者准簽保 控方：標準同蔡案

獲撤控 守行為一年

代表控方的律政司高級檢控官李庭偉甫開庭指出，經考慮黃偉強（47歲）背景、他是受僱亦沒案底，且為單一事件，控辯雙方同意以簽保守行為處理。主任裁判官徐綺薇提出，早前審理的蔡玉玲案與本案大致相同，控方隨即強調「兩案考慮的標準及尺度完全一樣」。徐官最終批准被告自簽2000元守行為12個月，並撤回控罪。

對於黃偉強獲准以簽保守行為，與蔡玉玲案處理方式不同，李庭偉庭外強調「標準係一樣」，但蔡案正上訴，故未能透露細節。

同意案情指出，《大公報》2020年8月16日A1頭版刊登一篇題為「大公報記者昨遭神秘白色私家車跟蹤拍攝」報道，稱有兩名《大公報》記者被立法會前成員跟蹤及其他人妨礙、用粗口辱罵等。

查「跟蹤者」身分選「其他交通事宜」 涉虛假陳述

案情稱，兩名《大公報》記者被拍到去年8月14日身在一輛車牌為WW5399的車上，該車停泊在堅尼地城，照片在網上討論區流傳，翌日記者被一輛車牌為WS7288的車跟蹤，被告黃偉強同日經運輸署網站申請車牌WS7288的車輛登記證明書，填寫申請人為「黃偉強」、報稱公司為「大公報香港有限公司」，選取用途為「其他有關交通或運輸的事宜」，他有剔選聲明表示屬實，故此為虛假陳述。

被告獲取資料後，8月16日刊登該車相片、車牌、首次登記日期及車主姓名。警方去年11月4日接獲投訴，及後找到車主，車主承認曾拍攝車牌WW5399的車，但否認事前知悉該車是由《大公報》記者駕駛。被告於今年2月11日被捕。

【案件編號：ESS3866/21】

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