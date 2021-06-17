林鄭：重新檢視新界北規劃 融入大灣區

林鄭月娥接受《經濟日報》訪問時稱，已邀請規劃署前署長凌嘉勤出任創新與統籌辦事處顧問，重新檢視邊境發展及口岸經濟帶，以全新思維用好這片土地融入大灣區。她舉例稱以往新界北的規劃是起樓，有多些就業機會就好，如沒有就業機會，就回到市區上班，結果新界北所有交通網絡規劃都是返回市區，「但如果思維是要融入大灣區，他們（居民）根本不是回到市區（工作），而是過深圳河去前海、福田或羅湖上班」。

發展局：全港土地11萬公頃

納大綱圖6.1萬公頃

另外，發展局長黃偉綸昨書面回覆議員問題時表示，現時全港土地面積約11.1萬公頃，當中已納入分區計劃大綱圖及發展審批地區圖的面積，分別約6.1萬公頃及500公頃；而未納入大綱圖及發展審批地區圖的土地，大部分屬郊野公園範圍，受《郊野公園條例》規管。

發展局資料顯示，在納入分區計劃大綱圖或發展審批地區圖的土地，以「綠化地帶」佔最多，有近1.64萬公頃（見表），相等於逾16個「明日大嶼」人工島的面積。至於本港整體郊野公園總面積，則約有4.47萬公頃。