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港聞二

林鄭：重新檢視新界北規劃 融入大灣區

【明報專訊】近年港深合作成為重點議題。政府正提議發展新田、打鼓嶺、文錦渡，以至洪水橋等多個新界北地區，特首林鄭月娥接受報章訪問時說，新界北規劃的交通網絡過去集中是往返本港市區，將來要融入大灣區，增加跟福田、羅湖等的連繫。

林鄭月娥接受《經濟日報》訪問時稱，已邀請規劃署前署長凌嘉勤出任創新與統籌辦事處顧問，重新檢視邊境發展及口岸經濟帶，以全新思維用好這片土地融入大灣區。她舉例稱以往新界北的規劃是起樓，有多些就業機會就好，如沒有就業機會，就回到市區上班，結果新界北所有交通網絡規劃都是返回市區，「但如果思維是要融入大灣區，他們（居民）根本不是回到市區（工作），而是過深圳河去前海、福田或羅湖上班」。

發展局：全港土地11萬公頃

納大綱圖6.1萬公頃

另外，發展局長黃偉綸昨書面回覆議員問題時表示，現時全港土地面積約11.1萬公頃，當中已納入分區計劃大綱圖及發展審批地區圖的面積，分別約6.1萬公頃及500公頃；而未納入大綱圖及發展審批地區圖的土地，大部分屬郊野公園範圍，受《郊野公園條例》規管。

發展局資料顯示，在納入分區計劃大綱圖或發展審批地區圖的土地，以「綠化地帶」佔最多，有近1.64萬公頃（見表），相等於逾16個「明日大嶼」人工島的面積。至於本港整體郊野公園總面積，則約有4.47萬公頃。

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