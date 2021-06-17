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市建局去年盈餘1.5億 西灣河黃大仙研重建

【明報專訊】市建局昨日向立法會提交文件，指已啟動兩個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，即代表該兩區未來或會啟動舊樓清拆重建項目。市建局交代過去一年財政狀况，2020/21年度錄得約1.5億元盈餘，較2019/20年度的約1.2億元略增。

去年度僅中環My Central入帳

截至3月底市建局的資產淨值為472.4億元，包括政府注資的100億元，其中2020/21年度錄得約1.5億盈餘，其中去年度只有一個發展項目入帳，為位於中環卑利街與嘉咸街之間、由市建局與長實合作發展的住宅項目「My Central」，在扣除豁免補地價後，項目錄得13.07億元盈餘。

前旺角街市 改造臨時康健中心

市建局稱，已在3月及4月啟動兩個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，會繼續以「規劃主導」模式在各區探索市區更新機會；代表該兩區未來或會啟動舊樓清拆重建項目。

市建局續稱，將改造前旺角街市大樓作為臨時地區康健中心，已於第二季委聘設計顧問團隊，目標2024年竣工，並於工程完成後交予食衛局營運；長遠而言，市建局將與政府緊密合作，在油旺地區物色一個地點，用作永久地區康健中心的選址。

另外，據了解，房委會資助房屋小組下周一將討論2021/22年度公屋編配估算。消息人士稱，上年度（2020/21）原先估算可編配3.14萬伙公屋單位，但實際編配僅23,179個，相差8221伙，主要由於海達邨第二期2、3座未能於今年3月底前如期入伙；以及白田邨第七和第八期1至4座獲發「入伙紙」日期延遲，而白田邨第十一期6至7座亦延至2021至2022年才落成。

本年度可編配公屋料3.1萬伙

消息人士續稱，房委會估算本年度（2021/22年度）可編配約3.1萬伙公屋單位，包括1.67萬伙新單位及1.43萬伙翻新單位，除了延遲入伙的海達邨及白田邨外，亦包括皇后山邨、富蝶邨、荔景邨等。

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