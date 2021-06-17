港聞

港聞二

倉務涉姦女友女兒案 事主：遭要脅毆打噤聲

【明報專訊】42歲倉務員涉趁家中無人，在睡房強姦同居女友的女兒X，更涉在X熟睡時，用手機拍攝其私處照片，X最終報警揭發事件。被告否認5項強姦罪，昨在高等法院受審。X供稱，曾打算向母親透露事件，但被告要脅「我返去打完你，睇下你仲會唔會講！你再講我就再打多次！」令她不敢通知母親。

男被告被控2018年至2019年4月28日在天水圍五度強姦事主X。被告早前承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，涉及毆打X。庭上透露，X在案發時段是17至18歲。

「佢係媽媽男友 媽媽信佢多啲」

現年20歲的X透過視像系統供稱，生父早年離世後，她獲安排入住宿舍，2016年才搬回家中，發現母親與被告同居。她說有時因工作夜歸，會遭被告不停責罵，形容兩人關係不佳。

X憶述，首次強姦事件發生於2017年底，母親託她到外婆家拿菜，家中只有她和被告。她表示，全身赤裸的被告突然扯她入睡房，強行脫下她的上衣和褲子，她語帶憤怒喊「唔好」，但被告沒有理會，更將下體插入其陰部，其間沒有戴安全套。及後她發現自己肚子沾有被告精液，亦在內褲發現血絲。她稱原打算向母親求助，但被告威脅會毆打她，加上「佢（被告）係媽媽的男友，媽媽會信佢多啲」，故打消念頭。

至2019年4月，X稱強姦事件屢次發生，甚至有一晚在寓所睡房熟睡時，她聽到「咔嚓」聲而驚醒，發現被告疑似用手機偷拍其私處，她欲搶去手機不果。不久，她趁被告外出抽煙時偷偷檢查被告手機，找到數張自己胸部和陰部的照片，翌日報警。聆訊今續。

【案件編號：HCCC117/20】

相關字詞﹕倉務員 高等法院 強姦

上 / 下一篇新聞

歐盟放寬港人入境 回港仍須檢疫 旅業稱難吸引遊歐 只惠探親商務客
歐盟放寬港人入境 回港仍須檢疫 旅業稱難吸引遊歐 只惠探親商務客
疫苗保障基金首賠3申請共45萬 涉面癱嚴重過敏
疫苗保障基金首賠3申請共45萬 涉面癱嚴重過敏
彭博稱港府推遲銀行家免檢疫 財庫局否認
彭博稱港府推遲銀行家免檢疫 財庫局否認
去年底確診者澳門驗出病毒 醫生料復陽
去年底確診者澳門驗出病毒 醫生料復陽
港大揭抑制劑助減新冠炎症
港大揭抑制劑助減新冠炎症
核安局：台山5燃料棒破損 認提升惰氣限值 港專家促持續監察
核安局：台山5燃料棒破損 認提升惰氣限值 港專家促持續監察
2010年大亞灣泄核 港府曾稱研通報輕微事件
2010年大亞灣泄核 港府曾稱研通報輕微事件
密斗貨車西九走廊自炒 涉酒駕司機曾自稱乘客
密斗貨車西九走廊自炒 涉酒駕司機曾自稱乘客
警去年抄牌逾270萬張 較前年增九成
警去年抄牌逾270萬張 較前年增九成
官自揭記者拒捕案判錯 押後再判「不可緩刑」
官自揭記者拒捕案判錯 押後再判「不可緩刑」
自閉男扯警棍打頭盔 襲警罪成
自閉男扯警棍打頭盔 襲警罪成
倉務員認藏汽油彈管有武器 邵家臻求情 讚積極推囚權
倉務員認藏汽油彈管有武器 邵家臻求情 讚積極推囚權
傳出不明氣體包圍警基地 青年認非法集結囚8月
傳出不明氣體包圍警基地 青年認非法集結囚8月
公院一站式支援被性暴者 議員批形同虛設
公院一站式支援被性暴者 議員批形同虛設
參與初選借議辦簽聲明 逾百區議員恐DQ
參與初選借議辦簽聲明 逾百區議員恐DQ
紫荊集團黨慶活動致辭 林鄭：國安法顯共產黨堅守一國兩制
紫荊集團黨慶活動致辭 林鄭：國安法顯共產黨堅守一國兩制
不滿醫生開錯藥輕懲 死者家屬申法援覆核
不滿醫生開錯藥輕懲 死者家屬申法援覆核
海洋公園修例明刊憲 賦權園區運作外判
海洋公園修例明刊憲 賦權園區運作外判
市建局去年盈餘1.5億 西灣河黃大仙研重建
市建局去年盈餘1.5億 西灣河黃大仙研重建
林鄭：重新檢視新界北規劃 融入大灣區
林鄭：重新檢視新界北規劃 融入大灣區
車葉擊傷泳客 快艇不顧而去
車葉擊傷泳客 快艇不顧而去
送貨工搭升降機遇襲 3賊掠500萬元零件
送貨工搭升降機遇襲 3賊掠500萬元零件
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】激親麥美娟 話唔使擺和頭酒 石禮謙：「政棍」無指明工聯
【Emily】激親麥美娟 話唔使擺和頭酒 石禮謙：「政棍」無指明工聯
【Emily】紫荊文化集團研討會 董事長毛超峰露面
【Emily】紫荊文化集團研討會 董事長毛超峰露面
【Emily】選委會提名期擬定8‧6至8‧12
【Emily】選委會提名期擬定8‧6至8‧12
【Emily】徐英偉：將加強展示抗日戰爭歷史
【Emily】徐英偉：將加強展示抗日戰爭歷史
【Emily】6‧16遊行兩周年 陳皓桓公開信 望港人七一堅持發聲
【Emily】6‧16遊行兩周年 陳皓桓公開信 望港人七一堅持發聲
【Emily】立法會大會 唔夠4個鐘完會
【Emily】立法會大會 唔夠4個鐘完會