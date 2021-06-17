倉務涉姦女友女兒案 事主：遭要脅毆打噤聲

男被告被控2018年至2019年4月28日在天水圍五度強姦事主X。被告早前承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，涉及毆打X。庭上透露，X在案發時段是17至18歲。

「佢係媽媽男友 媽媽信佢多啲」

現年20歲的X透過視像系統供稱，生父早年離世後，她獲安排入住宿舍，2016年才搬回家中，發現母親與被告同居。她說有時因工作夜歸，會遭被告不停責罵，形容兩人關係不佳。

X憶述，首次強姦事件發生於2017年底，母親託她到外婆家拿菜，家中只有她和被告。她表示，全身赤裸的被告突然扯她入睡房，強行脫下她的上衣和褲子，她語帶憤怒喊「唔好」，但被告沒有理會，更將下體插入其陰部，其間沒有戴安全套。及後她發現自己肚子沾有被告精液，亦在內褲發現血絲。她稱原打算向母親求助，但被告威脅會毆打她，加上「佢（被告）係媽媽的男友，媽媽會信佢多啲」，故打消念頭。

至2019年4月，X稱強姦事件屢次發生，甚至有一晚在寓所睡房熟睡時，她聽到「咔嚓」聲而驚醒，發現被告疑似用手機偷拍其私處，她欲搶去手機不果。不久，她趁被告外出抽煙時偷偷檢查被告手機，找到數張自己胸部和陰部的照片，翌日報警。聆訊今續。

【案件編號：HCCC117/20】