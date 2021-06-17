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紫荊集團黨慶活動致辭 林鄭：國安法顯共產黨堅守一國兩制

【明報專訊】今年是中國共產黨建黨100周年，特首林鄭月娥昨早於中聯辦和紫荊文化集團合辦的「百年大黨國際學術研討會」致辭，不止力讚中央和共產黨，更稱中央是香港的「避風港」（safe haven），於有需要時協助香港渡過多次動盪，例如1997年金融風暴、2003年SARS、近期新冠疫情等，但更重要的是，中央和共產黨在港貫徹落實一國兩制，實施《港區國安法》和修訂選舉制度更反映中央和共產黨堅守一國兩制。

引習說話 指中國抗疫示範「以人民為先」

是次研討會嘉賓、講者大都以英文發言，林太以英文致辭時先提及活動以英文舉行，可清晰而大聲地告訴世界共產黨的成功。她稱，共產黨能了解及回應人民需要，而中國在對抗疫情時，正好示範「以人民為先」（people first）的原則，並引用國家主席習近平說過「必須以人民及其性命為先」。

林太表示，本港受惠於國家的重要發展，例如在一帶一路、大灣區、十四五規劃都有香港的位置，她又稱，中央為香港的「避風港」（safe haven），於有需要時協助香港渡過多次動盪，例如1997年金融風暴、2003年SARS、近期的新冠疫情等。

稱中央是「避風港」 金融風暴助港渡動盪

中央是否助港應對亞洲金融風暴的說法有爭議。當年是港府斥資入市對抗「大鱷」衝擊香港金融系統。翻查昔日報道，全國政協副主席、前特首董建華2017年於一研討會致辭，公開稱港府1998年面對金融風暴時，他曾致電時任國務院副總理錢其琛詢問會否派人來港協助，兩日後錢回覆稱中央對港府有信心，相信能解決困難，又提醒董在一國兩制下中央不應派人來港。前年金管局時任總裁陳德霖在金管局網頁專欄撰文，回顧金融風暴時動用外匯基金反擊投機者操控行為，未有提及中央政府角色。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源致辭稱，隨着國安法實施、選舉制度修訂，香港迎來由亂及治的歷史轉折，一國兩制邁向行穩致遠的新階段。

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